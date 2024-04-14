"Це дуже мало": у Кабміні розповіли, скільки власних грошей має Україна на закупівлю зброї

Весь оборонний бюджет України на 2024 рік – близько 40 мільярдів доларів

У 2024 році в розпорядженні України є 6 мільярдів доларів на закупівлю зброї. Більшість оборонного бюджету — зарплати військовим.

Про це розповів журналістам міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

"Весь бюджет оборони на 2024 рік — близько $40 млрд — із цієї суми $30 млрд — це зарплати і виплати військовослужбовцям, з решти $10 млрд без урахування витрат на ПММ і форму, на купівлю озброєнь залишається $6 млрд. Це та сума, яку ми сьогодні маємо в контрактах для наших виробників, насамперед українських, і це дуже мало, оскільки наші виробничі можливості втричі більші", — сказав Камишін.

Міністр також зазначив, що Україна веде переговори з іноземними партнерами щодо купівлі за їх кошти виробів української військової промисловості, з подальшою передачею цієї техніки, озброєння ЗСУ. При цьому по низці позицій наша країна готова закривати потреби за рахунок власного виробництва. 2024 року – це бронетехніка, всі види (наземні, літальні, морські) безпілотних систем, артилерійські системи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США вже цього тижня можуть розглянути допомогу Україні.