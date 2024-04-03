В ОП рассказали, почему Зеленский именно сейчас поддержал мобилизацию 25-летних

После аудита в Вооруженных силах на Банковой утвердили новые правила мобилизации

Во вторник, 2 апреля, президент Владимир Зеленский подписал закон, который снижает мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. За новые правила военной службы Верховная Рада проголосовала еще в мае прошлого года. Почти год понадобился президенту, чтобы разрешить изменения в мобилизации.

Как поясняет источник "Телеграфа" в Офисе президента (ОП), все это время проводился аудит в силах обороны для формирования целостной ситуации.

"Утверждены четкие планы действий на год, нашли дополнительных людей, выяснили, сколько в целом людей нужно еще [для ВСУ] и как их натренировать, начали отпускать срочников", — рассказал собеседник.

По словам собеседника, новоназначенный главнокомандующий Александр Сырский активно включился в этот процесс.

Недавно он сообщил, что в Генеральном штабе пересмотрели необходимость в мобилизации 500 тыс. человек. В декабре Зеленский заявил, что именно столько нужно мобилизовать военных по подсчетам Генштаба еще во главе с Валерием Залужным.

"Это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов", — ответил тогда президент.

В марте Сырский сообщил, что "эта цифра была существенно уменьшена". "Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах", — утверждает главнокомандующий.

Насколько именно было уменьшено необходимое количество мобилизованных источники в ОП отказались называть.

Тем временем в парламенте продолжают готовить ко второму чтению мобилизационный законопроект. Сам документ будет передан в Верховную Раду 10-11 апреля.