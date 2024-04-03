В ОП розповіли, чому Зеленський саме зараз підтримав мобілізацію 25-річних

Після аудиту в Збройних силах на Банковій затвердили нові правила мобілізації

У вівторок, 2 квітня, президент Володимир Зеленський підписав закон, яким зменшуються мобілізаційний вік з 27 до 25 років. За нові правила військової служби Верховна Рада проголосувала ще у травні минулого року. Майже рік знадобилось президенту, аби дозволити зміни в мобілізації.

Як пояснює джерело "Телеграфу" в Офісі президента (ОП), весь цей час проводився аудит в Силах оборони для формування цілісної ситуації.

"Затверджено чіткі плани дій на рік, знайшли додаткових людей, зʼясували скільки загалом людей потрібно ще [для ЗСУ] і як їх натренувати, почали відпускати строковиків", — розповів співрозмовник.

За словами співрозмовника, новопризначений головнокомандувач Олександр Сирський активно включився в цей процес.

Нещодавно він повідомив, що в Генеральному штабі переглянули необхідність у мобілізації 500 тис. людей. У грудні Зеленський заявив, що саме стільки потрібно мобілізувати військових за підрахунками Генштабу ще на чолі із Валерієм Залужним.

"Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів", — відповів тоді президент.

У березні Сирський повідомив, що "ця цифра була суттєво зменшена". "Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців", — стверджує головнокомандувач.

Наскільки саме була зменшена необхідна кількість мобілізованих, джерела в ОП відмовились називати.

Тим часом в парламенті продовжують готувати до другого читання мобілізаційний законопроєкт. Сам документ буде передано до Верховної Ради 10-11 квітня.