"Именно Путин объявлен в международный розыск": в СБУ ответили МИД РФ о причастности к терактам и аресту Малюка

СБУ вместе с собратьями из Сил обороны и безопасности делает все возможное, чтобы приблизить победу

В воскресенье, 31 марта, пресс-служба СБУ прокомментировала заявление российского Министерства иностранных дел о причастности Украины к терактам в РФ и требования ареста главы украинской спецслужбы Василия Малюка "за терроризм". Там назвали слова российского МИД ничтожными.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Службы безопасности Украины, распространенном в воскресенье, 31 марта, вечером. В СБУ констатировали, что, пытаясь апеллировать к нормам международного права, а именно к конвенции о борьбе с терроризмом, МИД РФ забывает, что именно президент России Владимир Путин официально объявлен в международный розыск — в частности, его ждут в Гаагском трибунале за похищение украинских детей.

Пресс-служба обратила внимание на то, что заявления о терроризме звучат от самой страны-агрессора на фоне годовщины освобождения Бучи и зверств, которые там совершали россияне.

"Мы помним каждого погибшего украинца и сделаем все, чтобы враг получил справедливое возмездие", — подчеркнули в комментарии.

Как отметили в СБУ, любые слова российского МИД ничтожны. "РФ на самом деле может сделать только одно заявление, которое стоит внимания — на весь мир объявить о своем поражении в войне и о выводе оккупационных войск из украинской земли", — добавили в украинской спецслужбе.

Отметим, Россия официально обвинила Украину в "поддержке терроризма" и потребовала арест главы СБУ Василия Малюка. При этом там еще раз обвинили Киев в нападении боевиков ИГИЛ на подмосковный ТЦ Crocus City Hall.

Москва передала Украине требования в рамках Международной конвенции по борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о выдаче ей ряда лиц.

Так представители страны-оккупанта обвинили Украину в смерти пропагандистов Дарии Дугиной и Владлена Татарского, а также к ранению Захара Прилепина, подрыву незаконно построенного моста через Керченский пролив и жертвам среди населения во время рейда российских добровольцев из "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и требовала выдать причастных к этому лиц

Ранее Телеграф писал, что глава СБУ высказался о смерти известных предателей и российских военных преступников.