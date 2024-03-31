"Саме Путін оголошений у міжнародний розшук": в СБУ відповіли МЗС РФ щодо причетності до терактів і арешту Малюка

СБУ разом із побратимами із Сил оборони та безпеки робить усе можливе, аби наблизити перемогу

У неділю, 31 березня, пресслужба СБУ прокоментувала заяву російського Міністерства закордонних справ щодо причетності України до терактів у РФ і вимоги арешту голови української спецслужби Василя Малюка "за тероризм". Там назвали слова російського МЗС є нікчемними.

Про це йдеться у заяві пресслужби Служби безпеки України, розповсюдженій у неділю, 31 березня, ввечері. В СБУ констатували, що намагаючись апелювати до норм міжнародного права, а саме до конвенції про боротьбу з тероризмом, МЗС РФ забуває, що саме президент Росії Володимир Путін офіційно оголошений у міжнародний розшук — зокрема, його чекають в Гаазькому трибуналі за викрадення українських дітей.

Пресслужба звернула увагу на те, заяви про тероризм звучать від самої країни-терориста на фоні річниці звільнення Бучі та звірств, які там чинили росіяни.

"Ми памʼятаємо кожного загиблого українця і зробимо все, аби ворог отримав справедливу відплату", — підкреслили у коментарі.

Як зазначили в СБУ, будь-які слова російського МЗС є нікчемними. "РФ насправді може зробити тільки одну заяву, яка вартує уваги — на весь світ оголосити про свою поразку у війні та про виведення окупаційних військ з української землі", — додали в українській спецслужбі.

Зазначимо, Росія офіційно звинуватила Україну в "підтримці тероризму" та зажадала арешту голови СБУ Василя Малюка. При цьому там вкотре звинуватили Київ у нападі бойовиків ІДІЛ на підмосковний ТЦ Crocus City Hall.

Москва передала Україні вимоги у рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом (МКББТ) та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму (МКБФТ) про видачу їй низки осіб.

Так представники країни-окупанта звинуватили Україну в смерті пропагандистів Дарії Дугіної та Владлена Татарського, а також до поранення Захара Прилєпіна, підриву незаконно збудованого мосту через Керченську протоку та жертвам серед населення під час рейду російських добровольців з "Російського добровольчого корпусу" (РДК) прикордонних областей і вимагала видати причетних до цього осіб.

Раніше "Телеграф" писав, що глава СБУ висловився про смерті відомих зрадників та російських військових злочинців.