Восемь осколков и оторванная нога: раненый из Николаева рассказал историю спасения конечности

Нацпрограмма "Спаси конечность" помогла Сергею Сениву сохранить серьезно травмированную ногу

Эксперты подсчитали, что по состоянию на март 2024 года в результате активной фазы войны с РФ число раненых в Украине превысило 300 тысяч. Одним из таких пострадавших от рук российских оккупантов стал и Сергей Сенив с Николаевщины.

В начале полномасштабного вторжения дочери Сергея было всего две недели. Семья прожила два месяца в оккупации, прятачась в подвале с двумя детьми: младенцем на руках и старшим сыном.

Сергей с дочкой накануне полномасштабного вторжения. Фото из личного архива пострадавшего

"У наших соседей был хороший подвал. В нем подведены отопление, свет, водопровод. Мы там находились до освобождения. Было страшно, ведь все время что-то взрывалось. От звуков звенели посуда и окна. Боевые действия были совсем недалеко", — вспоминает мужчина.

До получения травмы он совмещал должность санитара в психбольнице и работу на строительстве. Ранение получил 23 ноября 2023 года. Как это произошло и что было потом — мужчина рассказал "Телеграфу".

"Я работал на своем подворье. В тот день должны были проходить похороны защитника. Сельсовет написал о времени прощания с героем во всех группах. В это время атака и началась. Я услышал только выход снаряда. Кассета разорвалась в двух метрах от меня. Помню, что упал. Открыл глаза — вокруг шквал пыли, куски бетона, побитые окна и автомобиль. К счастью, жена с детьми были в доме, это их защитило. В нашем дворе тогда упали две кассеты. Рядом повредило 15 домов", — говорит мужчина.

"В момент атаки я думал, что ногу оторвало. В тело влетело восемь кусков железа. Конечность была перебита и свернута неестественно в сторону, ее посекло осколками, больше всего — между коленом и стопой", — рассказывает мужчина.

Сергей смог по телефону вызвать "скорую". Вспоминает, что из-за обстрелов медики не смогли добраться до него быстро.

Первую помощь оказали военные — наложили кровоостанавливающие турникеты, вытащили свои носилки и помогли занести раненого в карету скорой помощи.

"Меня привезли в областную больницу, сразу в операционный блок. Дальше я потерял сознание. Очень переживал, что могут ампутировать ногу. Когда в палате отходил от наркоза, просил медсестру, чтобы посмотрела и сказала — есть ли у меня нога. Слава Богу, ее сохранили", — говорит пострадавший.

Осколки раздробили на мелкие части большеберцовую и малоберцовую кости. На ногу установили аппарат внешней фиксации.

На ногу Сергею установили аппарат внешней фиксации. Фото предоставлены фондом "Здоровье украинского народа"

"Значительной части кости не хватает. Врач говорит, что нужно брать фрагмент из таза. Будут скреплять все специальными медицинскими девайсами. О нацпрограмме мне рассказал заведующий травматологическим отделением в больнице Николаева. Я ему искренне благодарен, ведь помощь необходима. На лечение и восстановление нужно много финансов, в то же время нашей семье нужно восстанавливать дом», — рассказывает раненый.

Сергею уже провели серию операций, сейчас у него послеоперационный период. За сохранение ноги и способность пациента ходить борется врач Олег Фрондзей.

Кроме лечения конечности, медики столкнулись с необходимостью вынимать осколки снаряда из живота, плеча и другой ноги.

Фото с операции в рамках нацпрограммы "Спаси конечность". Фото libkos

"Врачи обещают, что ходить таки со временем буду. Это очень важно, моим детям нужен здоровый отец. Они — мой стимул быстрее поправиться", — говорит Сергей Сенив.

Он получает лечение в рамках национальной программы "Спаси конечность" благодаря донатам обычных людей — благотворителей, а также средствам, которые предоставила компания AB InBev Efes Украина. Задача программы – остановить инвалидизацию, сохраняя конечности раненым.

Национальная программа "Спаси конечность" фонда "Здоровье украинского народа", является крупнейшей в стране программой, после НСЗУ, оказывающей помощь пострадавшим в результате войны в более чем 20 городах Украины, потому что дофинансирует дорогостоящие операции по сохранению конечностей, на которые в госбюджете не хватает средств.

*Чтобы получить помощь, травмированный человек или его врач должны заполнить анкету на сайте фонда. Если раненый попал в программу, его будут сопровождать в течение всего лечения.

Справочно. Благодаря партнерству AB InBev Efes Украина с фондом "Здоровье украинского народа" будет поддержано проведение операций на травмированных конечностях для украинцев в Черниговской, Харьковской, Николаевской областях.