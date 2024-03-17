Восемь осколков и оторванная нога: раненый из Николаева рассказал историю спасения конечности
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Нацпрограмма "Спаси конечность" помогла Сергею Сениву сохранить серьезно травмированную ногу
Эксперты подсчитали, что по состоянию на март 2024 года в результате активной фазы войны с РФ число раненых в Украине превысило 300 тысяч. Одним из таких пострадавших от рук российских оккупантов стал и Сергей Сенив с Николаевщины.
В начале полномасштабного вторжения дочери Сергея было всего две недели. Семья прожила два месяца в оккупации, прятачась в подвале с двумя детьми: младенцем на руках и старшим сыном.
"У наших соседей был хороший подвал. В нем подведены отопление, свет, водопровод. Мы там находились до освобождения. Было страшно, ведь все время что-то взрывалось. От звуков звенели посуда и окна. Боевые действия были совсем недалеко", — вспоминает мужчина.
До получения травмы он совмещал должность санитара в психбольнице и работу на строительстве. Ранение получил 23 ноября 2023 года. Как это произошло и что было потом — мужчина рассказал "Телеграфу".
"Я работал на своем подворье. В тот день должны были проходить похороны защитника. Сельсовет написал о времени прощания с героем во всех группах. В это время атака и началась. Я услышал только выход снаряда. Кассета разорвалась в двух метрах от меня. Помню, что упал. Открыл глаза — вокруг шквал пыли, куски бетона, побитые окна и автомобиль. К счастью, жена с детьми были в доме, это их защитило. В нашем дворе тогда упали две кассеты. Рядом повредило 15 домов", — говорит мужчина.
"В момент атаки я думал, что ногу оторвало. В тело влетело восемь кусков железа. Конечность была перебита и свернута неестественно в сторону, ее посекло осколками, больше всего — между коленом и стопой", — рассказывает мужчина.
Сергей смог по телефону вызвать "скорую". Вспоминает, что из-за обстрелов медики не смогли добраться до него быстро.
Первую помощь оказали военные — наложили кровоостанавливающие турникеты, вытащили свои носилки и помогли занести раненого в карету скорой помощи.
"Меня привезли в областную больницу, сразу в операционный блок. Дальше я потерял сознание. Очень переживал, что могут ампутировать ногу. Когда в палате отходил от наркоза, просил медсестру, чтобы посмотрела и сказала — есть ли у меня нога. Слава Богу, ее сохранили", — говорит пострадавший.
Осколки раздробили на мелкие части большеберцовую и малоберцовую кости. На ногу установили аппарат внешней фиксации.
"Значительной части кости не хватает. Врач говорит, что нужно брать фрагмент из таза. Будут скреплять все специальными медицинскими девайсами. О нацпрограмме мне рассказал заведующий травматологическим отделением в больнице Николаева. Я ему искренне благодарен, ведь помощь необходима. На лечение и восстановление нужно много финансов, в то же время нашей семье нужно восстанавливать дом», — рассказывает раненый.
Сергею уже провели серию операций, сейчас у него послеоперационный период. За сохранение ноги и способность пациента ходить борется врач Олег Фрондзей.
Кроме лечения конечности, медики столкнулись с необходимостью вынимать осколки снаряда из живота, плеча и другой ноги.
"Врачи обещают, что ходить таки со временем буду. Это очень важно, моим детям нужен здоровый отец. Они — мой стимул быстрее поправиться", — говорит Сергей Сенив.
Он получает лечение в рамках национальной программы "Спаси конечность" благодаря донатам обычных людей — благотворителей, а также средствам, которые предоставила компания AB InBev Efes Украина. Задача программы – остановить инвалидизацию, сохраняя конечности раненым.
Национальная программа "Спаси конечность" фонда "Здоровье украинского народа", является крупнейшей в стране программой, после НСЗУ, оказывающей помощь пострадавшим в результате войны в более чем 20 городах Украины, потому что дофинансирует дорогостоящие операции по сохранению конечностей, на которые в госбюджете не хватает средств.
*Чтобы получить помощь, травмированный человек или его врач должны заполнить анкету на сайте фонда. Если раненый попал в программу, его будут сопровождать в течение всего лечения.
Справочно. Благодаря партнерству AB InBev Efes Украина с фондом "Здоровье украинского народа" будет поддержано проведение операций на травмированных конечностях для украинцев в Черниговской, Харьковской, Николаевской областях.