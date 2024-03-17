Вісім осколків і відірвана нога: поранений з Миколаївщини розповів історію порятунку кінцівки

Нацпрограма "Врятуй кінцівку" допомогла Сергію Сеніву зберегти серйозно травмовану ногу

Експерти підрахували, що станом на березень 2024 року, внаслідок активної фази війни з РФ число поранених в Україні перевищило 300 тисяч. Одним із таких постраждалих від рук російських окупантів став і Сергій Сенів з Миколаївщини.

На початку повномасштабного вторгнення донечці Сергія було усього два тижні. Сім'я прожила два місяці в окупації, переховувавшись у підвалі з двома дітьми: немовлям на руках та старшим сином.

Сергій з донечкою напередодні повномасштабного вторгнення. Фото з власного архіву постраждалого

"У наших сусідів був гарний підвал. У ньому підведені опалення, світло, водопровід. Ми там перебували до звільнення. Було страшно, адже весь час щось вибухало. Від звуків дзвенів посуд та вікна. Бойові дії були зовсім недалеко", — згадує чоловік.

До отримання травми він поєднував посаду санітара у психіатричній лікарні та роботу на будівництві. Поранення отримав 23 листопада 2023 року. Як це сталося і що було потім — чоловік розповів "Телеграфу".

"Я працював на своєму подвірʼї. Того дня мав проходити похорон захисника. Сільрада написала про час прощання з героєм в усіх групах. У той час атака і почалася. Я почув тільки вихід снаряда. Касета розірвалась за два метри від мене. Памʼятаю, що впав. Розплющив очі — навколо шквал пилу, шматки бетону, побиті вікна та автівка. На щастя, дружина з дітьми були у будинку, це їх захистило. У нашому дворі тоді впало дві касети. Поруч пошкодило 15 домівок", — каже чоловік.

"У момент атаки я думав, що ногу відірвало. В тіло залетіло вісім шматків заліза. Кінцівка була перебита і завернута неприродно на бік, її посікло осколками, найбільше — між коліном та стопою", — розповідає чоловік.

Сергій зміг по телефону викликати "швидку". Згадує, що через обстріли медики не змогли дістатись до нього швидко.

Першу допомогу надали військові — наклали кровоспинні турнікети, витягли свої ноші та допомогли занести пораненого в карету швидкої допомоги.

"Мене привезли в обласну лікарню, одразу в операційний блок. Далі я втратив свідомість. Дуже переживав, що можуть ампутувати ногу. Коли в палаті відходив від наркозу, просив медсестру, щоб глянула і сказала — чи є у мене нога. Дякувати Богу, її зберегли", — каже постраждалий.

Уламки роздробили на дрібні частини великогомілкову та малогомілкову кістки. На ногу встановили апарат зовнішньої фіксації.

На ногу Сергію встановили апарат зовнішньої фіксації. Фото надані фондом "Здоров'я українського народу"

"Значної частки кістки не вистачає. Лікар каже, що треба брати фрагмент з таза. Скріплятимуть все спеціальними медичними девайсами. Про нацпрограму мені розповів завідувач травматологічного відділення у лікарні Миколаєва. Я йому щиро вдячний, адже допомога конче необхідна. На лікування та відновлення треба дуже багато фінансів, водночас нашій родині треба відновлювати будинок", — розповідає поранений.

Сергію вже провели серію операцій, зараз у нього післяопераційний період. За збереження ноги та здатність пацієнта ходити бореться лікар Олег Фрондзей.

Окрім лікування кінцівки, медики стикнулись з необхідністю виймати осколки снаряда з живота, плеча та другої ноги.

Фото з операції в межах нацпрограми "Врятуй кінцівку". Фото libkos

"Лікарі обіцяють, що ходити таки з часом буду. Це дуже важливо, моїм дітям треба здоровий батько. Вони — мій стимул швидше одужати", — каже Сергій Сенів.

Він отримує лікування в межах національної програми "Врятуй кінцівку" завдяки донатам звичайних людей — благодійників, а також коштам, котрі надала компанія AB InBev Efes Україна. Завдання програми – зупинити інвалідизацію, зберігаючи кінцівки пораненим.

Національна програма "Врятуй кінцівку" фонду "Здоров'я українського народу", є найбільшою в країні програмою, після НСЗУ, що надає допомогу постраждалим внаслідок війни у понад 20 містах України, адже дофінансовує коштовні операції зі збереження кінцівок, на які в держбюджеті не вистачає коштів.

*Щоб отримати допомогу, травмована людина або її лікар мають заповнити анкету на сайті фонду. Якщо поранений потрапив в програму — його будуть супроводжувати протягом всього лікування.

Довідково. Завдяки партнерству AB InBev Efes Україна з фондом "Здоров’я українського народу" буде підтримано проведення операцій на травмованих кінцівках для українців у Чернігівській, Харківській, Миколаївській областях.