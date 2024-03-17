Вісім осколків і відірвана нога: поранений з Миколаївщини розповів історію порятунку кінцівки
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Нацпрограма "Врятуй кінцівку" допомогла Сергію Сеніву зберегти серйозно травмовану ногу
Експерти підрахували, що станом на березень 2024 року, внаслідок активної фази війни з РФ число поранених в Україні перевищило 300 тисяч. Одним із таких постраждалих від рук російських окупантів став і Сергій Сенів з Миколаївщини.
На початку повномасштабного вторгнення донечці Сергія було усього два тижні. Сім'я прожила два місяці в окупації, переховувавшись у підвалі з двома дітьми: немовлям на руках та старшим сином.
"У наших сусідів був гарний підвал. У ньому підведені опалення, світло, водопровід. Ми там перебували до звільнення. Було страшно, адже весь час щось вибухало. Від звуків дзвенів посуд та вікна. Бойові дії були зовсім недалеко", — згадує чоловік.
До отримання травми він поєднував посаду санітара у психіатричній лікарні та роботу на будівництві. Поранення отримав 23 листопада 2023 року. Як це сталося і що було потім — чоловік розповів "Телеграфу".
"Я працював на своєму подвірʼї. Того дня мав проходити похорон захисника. Сільрада написала про час прощання з героєм в усіх групах. У той час атака і почалася. Я почув тільки вихід снаряда. Касета розірвалась за два метри від мене. Памʼятаю, що впав. Розплющив очі — навколо шквал пилу, шматки бетону, побиті вікна та автівка. На щастя, дружина з дітьми були у будинку, це їх захистило. У нашому дворі тоді впало дві касети. Поруч пошкодило 15 домівок", — каже чоловік.
"У момент атаки я думав, що ногу відірвало. В тіло залетіло вісім шматків заліза. Кінцівка була перебита і завернута неприродно на бік, її посікло осколками, найбільше — між коліном та стопою", — розповідає чоловік.
Сергій зміг по телефону викликати "швидку". Згадує, що через обстріли медики не змогли дістатись до нього швидко.
Першу допомогу надали військові — наклали кровоспинні турнікети, витягли свої ноші та допомогли занести пораненого в карету швидкої допомоги.
"Мене привезли в обласну лікарню, одразу в операційний блок. Далі я втратив свідомість. Дуже переживав, що можуть ампутувати ногу. Коли в палаті відходив від наркозу, просив медсестру, щоб глянула і сказала — чи є у мене нога. Дякувати Богу, її зберегли", — каже постраждалий.
Уламки роздробили на дрібні частини великогомілкову та малогомілкову кістки. На ногу встановили апарат зовнішньої фіксації.
"Значної частки кістки не вистачає. Лікар каже, що треба брати фрагмент з таза. Скріплятимуть все спеціальними медичними девайсами. Про нацпрограму мені розповів завідувач травматологічного відділення у лікарні Миколаєва. Я йому щиро вдячний, адже допомога конче необхідна. На лікування та відновлення треба дуже багато фінансів, водночас нашій родині треба відновлювати будинок", — розповідає поранений.
Сергію вже провели серію операцій, зараз у нього післяопераційний період. За збереження ноги та здатність пацієнта ходити бореться лікар Олег Фрондзей.
Окрім лікування кінцівки, медики стикнулись з необхідністю виймати осколки снаряда з живота, плеча та другої ноги.
"Лікарі обіцяють, що ходити таки з часом буду. Це дуже важливо, моїм дітям треба здоровий батько. Вони — мій стимул швидше одужати", — каже Сергій Сенів.
Він отримує лікування в межах національної програми "Врятуй кінцівку" завдяки донатам звичайних людей — благодійників, а також коштам, котрі надала компанія AB InBev Efes Україна. Завдання програми – зупинити інвалідизацію, зберігаючи кінцівки пораненим.
Національна програма "Врятуй кінцівку" фонду "Здоров'я українського народу", є найбільшою в країні програмою, після НСЗУ, що надає допомогу постраждалим внаслідок війни у понад 20 містах України, адже дофінансовує коштовні операції зі збереження кінцівок, на які в держбюджеті не вистачає коштів.
*Щоб отримати допомогу, травмована людина або її лікар мають заповнити анкету на сайті фонду. Якщо поранений потрапив в програму — його будуть супроводжувати протягом всього лікування.
Довідково. Завдяки партнерству AB InBev Efes Україна з фондом "Здоров’я українського народу" буде підтримано проведення операцій на травмованих кінцівках для українців у Чернігівській, Харківській, Миколаївській областях.