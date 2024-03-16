Можно ли получить повестку по почте или по телефону: адвокат дал разъяснение

Каждый военнообязанный должен состоять на военном учете

Пока законодатели готовят изменения в закон о мобилизации, вручение повесток в Украине продолжается. Некоторые военнообязанные загадывают вопрос, могут ли вручить повестку по почте или по телефону. Если повестка не была направлена заказным письмом (ценным письмом), такое вручение не является надлежащим.

Об этом рассказал юрист Константин Гритчин. Он отметил, что во время мобилизации граждане обязаны прибыть по вызову в ТЦК для постановки на военный учет и определения назначения на военное время. Если не явиться за правильной повесткой для уточнения данных в ТЦК, ответственность за неявку административная — штраф 3400-5100 грн. Также есть возможность административного задержания с целью доставки в ТЦК и СП.

Юрист отметил, что повестка должна быть вручена лично или уполномоченными лицами, должен быть составлен акт об отказе от получения повестки с подписями уполномоченных лиц и свидетелей. То есть повестка оставлена в почтовом ящике (двери), вызов по телефону или вручение через родственников не является правомерным. "Явка по такой повестке необязательна", — отмечает Константин Гритчин. Что касается нарушения правил военного учета, то это влечет штраф 850-1700 грн.

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