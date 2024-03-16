Чи можна отримати повістку поштою чи телефоном: адвокат дав роз'яснення

Кожен військовозобов'язаний має перебувати на військовому обліку

Поки законодавці готують зміни до закону про мобілізацію, вручення повісток в Україні триває. Деякі військовозобов'язані загадуються над питанням, чи можуть вручити повістку поштою, чи телефоном. Якщо повістка не була надіслана рекомендованим листом (цінним листом) таке вручення не є належним.

Про це розповів юрист Костянтин Грітчин. Він зазначив, що під час мобілізації громадяни зобов'язані прибути на виклик у ТЦК для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час. Якщо не з'явитися за правильною повісткою для уточнення даних у ТЦК, то відповідальність за неявку адміністративна — штраф 3400-5100 грн. Також є можливість адміністративного затримання з метою доставки до ТЦК та СП.

Юрист зазначив, що повістка має бути вручена особисто або уповноваженими особами повинен бути складений акт про відмову від отримання повістки із підписами уповноважених осіб та свідків. Тобто повістка залишена у поштовій скриньці (дверях), виклик телефоном чи вручення через родичів не є правомірним. "Явка за такою повісткою не обов'язкова", — зазначає Костянтин Грітчин. Що ж до порушення правил військового обліку, то це тягне за собою штраф 850-1700 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, кого в 2024 році не зможуть мобілізувати. Окрім студентів та депутатів є й інші категорії.