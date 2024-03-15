Депутати, студенти і не тільки: кого не можуть мобілізувати у 2024
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Частина відстрочок має термін закінчення
В Україні триває загальна мобілізація. Це означає, що заповнену повістку на перевірку даних до ТЦК та СП чоловікові можуть вручити будь-де.
Частина людей при цьому під призов до лав армії під час мобілізації не підпадає. Серед таких категорій — народні депутати, депутати АР Крим, правоохоронці, антикорупціонери тощо. Загалом причини не мобілізувати можна розділити на три категорії. Деякі з них постійні, а деякі минають з часом.
Відстрочка через родину
- Доглядальники осіб, що потребують постійного піклування,
- Багатодітні батьки (троє і більше неповнолітніх дітей),
- Батьки-одинаки (мінімум одна неповнолітня дитина),
- Опікуни та проймні батьки (мінімум одна неповнолітня дитина),
- Батьки дітей з інвалідністю (для неповнолітніх дітей — інвалідність підгрупи А та III-IV групи, для повнолітніх до 23 років — I чи II група),
- Близькі родичі (подружжя, батьки, діти, брати/сестри) загинули чи зникли безвісти під час участі в бойових діях
- Мають подружжя, що проходить військову службу та неповнолітню дитину.
Відстрочка за фізичними показниками
Не мобілізують непридатних до служби за станом здоров'я та знятих з обліку за віком. За станом здоров'я відстрочку можуть надавати на постійній основі (наприклад, особам з інвалідністю) або ж на пів року через певне захворювання.
Відстрочка через діяльність
- Депутат Верховної Ради та АР Крим,
- Деякі держслужбовці,
- Заброньовані працівники,
- Правоохоронці,
- Працівники антикорупційних органів,
- Студенти денної та дуальної форми,
- Асистенти-стажери,
- Аспіранти,
- Докторанти.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні готуються оновити законодавство про мобілізацію. В ньому пропонується зберегти норми про відстрочку від мобілізації для доглядачів за людьми з інвалідністю та для аспірантів.