Депутати, студенти і не тільки: кого не можуть мобілізувати у 2024

Частина відстрочок має термін закінчення

В Україні триває загальна мобілізація. Це означає, що заповнену повістку на перевірку даних до ТЦК та СП чоловікові можуть вручити будь-де.

Частина людей при цьому під призов до лав армії під час мобілізації не підпадає. Серед таких категорій — народні депутати, депутати АР Крим, правоохоронці, антикорупціонери тощо. Загалом причини не мобілізувати можна розділити на три категорії. Деякі з них постійні, а деякі минають з часом.

Відстрочка через родину

Доглядальники осіб, що потребують постійного піклування,

Багатодітні батьки (троє і більше неповнолітніх дітей),

Батьки-одинаки (мінімум одна неповнолітня дитина),

Опікуни та проймні батьки (мінімум одна неповнолітня дитина),

Батьки дітей з інвалідністю (для неповнолітніх дітей — інвалідність підгрупи А та III-IV групи, для повнолітніх до 23 років — I чи II група),

Близькі родичі (подружжя, батьки, діти, брати/сестри) загинули чи зникли безвісти під час участі в бойових діях

Мають подружжя, що проходить військову службу та неповнолітню дитину.

Відстрочка за фізичними показниками

Не мобілізують непридатних до служби за станом здоров'я та знятих з обліку за віком. За станом здоров'я відстрочку можуть надавати на постійній основі (наприклад, особам з інвалідністю) або ж на пів року через певне захворювання.

Відстрочка через діяльність

Депутат Верховної Ради та АР Крим,

Деякі держслужбовці,

Заброньовані працівники,

Правоохоронці,

Працівники антикорупційних органів,

Студенти денної та дуальної форми,

Асистенти-стажери,

Аспіранти,

Докторанти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні готуються оновити законодавство про мобілізацію. В ньому пропонується зберегти норми про відстрочку від мобілізації для доглядачів за людьми з інвалідністю та для аспірантів.