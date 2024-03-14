Территории Украины переходят России и другие бредни: Медведев предложил свою "формулу мира"

Свои идеи он называет "разумным компромиссом"

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выдал очередное скандальное заявление. Он написал про то, какой, по его мнению, должна быть Формула мира.

Не обошлось без унижений и оскорблений в адрес власти Украины и абсурдных предложений. Более того, в своей писанине Медведев называет территории Украины и страну в целом "бывшей".

"Когда я слышу выражение "формула мира Зеленского", испытываю неодолимое чувство брезгливости, быстро переходящее в ощущение стыда от дурного сюрреализма происходящего. Ведь все отлично понимают, включая и оборзевших западных лжецов, что даже в гораздо более простых ситуациях во время войны мир может быть достигнут либо при наличии взаимной воли сторон на основе разумного компромисса, либо путём капитуляции одной из сторон конфликта", — заявляет российский топ-политик.

По его мнению, явно не видно, что Украина хочет переговоров. И условия Формулы мира указывают на это.

"Воли так называемой бывшей Украины к переговорам не просматривается. Во всяком случае на основе признания реалий, о чём вчера сказал В.В.Путин. Для них реалии – это мозгоклюйская "формула мира" провинциального клоуна в зелёном трико. И никак иначе. Выглядит это настолько искусственно, что единственный выход – сконструировать свою, российскую формулу, спокойную и вполне реалистичную. Гуманную для всех", — добавляет Медведев.

Он предлагает следующие абсурдные пункты:

Украина должна признать "поражение и капитулировать". Так же должна произойти полная демилитаризация нашей страны и должен быть введен на создание военизированных формирований на её территориях в будущем. Международное общество должно признать, что власть в Украине имела нацистский характер. И под контролем ООН нужно "провести принудительную денацификацию всех органов власти бывшей Украины". ООН должно констатировать, что Украина утратила международную правосубъектность и принять "невозможность вступления без согласия России любых её правопреемников в военные альянсы". Отставка всех конституционных органов власти и немедленное проведение выборов во временный парламент самоуправляемой под эгидой ООН территории страны. Парламент Украины должен принять законы о выплате компенсаций РФ, включая выплаты родственникам погибших россиянам и выплаты за вред здоровью раненых. Так же следует становить порядок возмещения имущественного ущерба, причинённого субъектам Российской Федерации. Украина должна признать, что вся ее территория — теперь территория РФ. И принять акт об воссоединение территорий. Должен произойти самороспуск временного парламента. А ООН должно признать акт воссоединения.

"Такова может быть мягкая российская формула мира. Это ведь и есть компромиссная позиция, да? Думаю, именно по ней и можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир, проводить продуктивные саммиты, рассчитывая на взаимопонимание наших близких друзей – западных партнёров", — пишет Медведев.

Ранее "Телеграф" писал, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что "киевский режим" (так агрессоры называют легитимные украинские власти — Ред.) должен быть уничтожен. Он предположил, что рано или поздно российская армия сможет захватить украинскую столицу.