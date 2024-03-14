Території України переходять Росії та інші байки: Медведєв запропонував свою "формулу миру"

Свої ідеї він називає "розумним компромісом"

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв видав чергову скандальну заяву. Він написав про те, якою, на його думку, має бути Формула миру.

Не обійшлося без принижень та образ на адресу влади України та абсурдних пропозицій. Щобільше, у своїй писанині Медведєв називає території України та країну загалом "колишньою".

Коли я чую вираз "формула світу Зеленського", відчуваю непереборне почуття бридливості, що швидко переходить у відчуття сорому від поганого сюрреалізму того, що відбувається. досягнуто або за наявності взаємної волі сторін на основі розумного компромісу, або шляхом капітуляції однієї із сторін конфлікту", — заявляє російський топ-політик.

На його думку, вочевидь не видно, що Україна хоче переговорів. І умови Формули миру вказують на це.

"Волі так званої колишньої України до переговорів не проглядається. Принаймні на основі визнання реалій, про що вчора сказав В.В.Путін. Для них реалії – це мозоклюйська "формула миру" провінційного клоуна в зеленому трико. І ніяк інакше. Виглядає це настільки штучно, що єдиний вихід – сконструювати свою, російську формулу, спокійну та цілком реалістичну. Гуманну для всіх”, – додає Медведєв.

Він пропонує такі абсурдні пункти:

Україна має визнати "поразку та капітулювати". Так само має відбутися повна демілітаризація нашої країни та має бути запроваджено створення воєнізованих формувань на її територіях у майбутньому. Міжнародне суспільство має визнати, що влада в Україні мала нацистський характер. І під контролем ООН слід "провести примусову денацифікацію всіх органів влади колишньої України". ООН має констатувати, що Україна втратила міжнародну правосуб’єктність та ухвалити "неможливість вступу без згоди Росії будь-яких її правонаступників у військові альянси". Відставка всіх конституційних органів влади та негайне проведення виборів до тимчасового парламенту самоврядної під егідою ООН території країни. Парламент України має ухвалити закони про виплату компенсацій РФ, включаючи виплати родичам загиблих росіянам та виплати за шкоду здоров’ю поранених. Так само слід складати порядок відшкодування майнових збитків, заподіяних суб’єктам Російської Федерації. Україна має визнати, що вся її територія – тепер територія РФ. І ухвалити акт про возз’єднання територій. Має відбутися саморозпуск тимчасового парламенту. А ООН має визнати акт возз’єднання.

"Така може бути м’яка російська формула миру. Адже це і є компромісна позиція, так? Думаю, саме за нею і можна шукати доброзичливий консенсус з міжнародною спільнотою, включаючи англосаксонський світ, проводити продуктивні саміти, розраховуючи на порозуміння наших близьких друзів — західних партнерів", — пише Медведєв.

Раніше "Телеграф" писав, що заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що "київський режим" (так агресори називають легітимну українську владу — Ред.) має бути знищений. Він передбачив, що рано чи пізно російська армія зможе захопити українську столицю.