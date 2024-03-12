Григорий Козловский вместе с ФК "Рух" продолжают помогать украинским военным: сумма помощи превысила уже 100 миллионов

Григорий Козловский только за первые месяцы 2024 года перечислил несколько миллионов на помощь

Известный львовский бизнесмен и меценат Григорий Козловский, а также созданная им благотворительная организация "Рух у Майбутнє" и ФК "Рух", продолжают помогать украинским военным уничтожать врага. За два года войны БО "Рух у Майбутнє" перечислила на нужды ВСУ уже более 100 млн. грн.

Григорий Козловский с самых первых дней войны активно сотрудничает и постоянно помогает 45-й отдельной артиллерийской бригаде. Это подразделение ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, созданное в 2014 году в составе корпуса резерва, который дислоцировался на Львовщине.

Григорий Козловский постоянно помогает 45-й отдельной артиллерийской бригаде

С начала войны на фронт в 45-ю ОАБр отправилось:

оборудование для балансировки колес;

шиномонтаж;

компрессоры;

аккумуляторы для зарядки;

инструменты;

отбойные молотки и другое;

комплектующие к системе Starlink;

зимние шины для грузовых автомобилей;

сверлильный станок;

оборудование верхолаза;

гидравлический пресс;

беспилотники "Посейдон".

Григорий Козловский помогает с первых дней войны

Другие бригады ВСУ получили от львовского мецената Григория Козловского 50 генераторов, более 2 000 саперных лопаток, сотни болгарок, ноутбуков, минивэн, 250 артиллерийских планшетов, мультифункциональные учебные комплексы, 70 радиостанций, а также капремонт 15 автомобилей.

"Сегодня каждый может сделать вклад в помощь украинским военным. Неважно, большая или малая ваша помощь, она будет ценной. Очень важно, чтобы воины, которые сейчас в окопах на востоке, на юге Украины, знали, что здесь в тылу мы не сидим сложа руки, а работаем над тем, чтобы предоставить нашим защитникам больше силы в виде нужного для них оборудования и техники. Помогая нашим воинам, мы помогаем им приблизить день нашей Победы над российским злом!", — отметил Григорий Козловский.

Кроме того, меценат Григорий Козловский вместе с его командой "желто-черных" в рамках инициативы "Птицы Победы" передали украинским военным пакет помощи стоимостью 4 миллиона гривен, профинансировав закупку дронов. Пограничники и разведчики 103-й и 125-й бригад ТрО ВСУ, 24-й ОМБр имени Короля Даниила, 80-й ДШБ ДШВ, 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ и 7-й ОШБ, получили дроны различных типов. Всего в рамках инициативы "Птицы Победы" под патронатом Львовской ОВА удалось закупить более 1000 дронов.

За два года войны БО "Рух у Майбутнє" перечислила на нужды ВСУ уже более 100 млн

С первого дня полномасштабного вторжения Григорий Козловский и футбольный клуб "Рух" направил все свои усилия и ресурсы для помощи украинской армии, реабилитации воинов, детям и переселенцам.

Для военного госпиталя Львова совместно с благотворительной организацией "Рух у Майбутнє" было закуплено наркозо-дыхательный аппарат и нейрохирургический микроскоп — жизненно важные аппараты стоимостью 4 миллиона гривен.

Также Григорий Козловский и его "футбольная семья" поддержали еще один важный проект по реабилитации украинских воинов — инициативу "Превыше всего", которая развернулась на территории Академии ФК "Рух" и комплекса Emily Resort в Винниках. Целью инициативы стало лечение и реабилитация раненых военных и гражданских украинцев. В настоящее время помощь реабилитологов и врачей уже получили 54 украинца.

А уже только за первые два месяца 2024-го года меценат и его спортивно-оздоровительный комплекс Emily Resort перечислили 2 миллиона гривен на протезирование в Superhumans Center. Получить качественную помощь в ультрасовременном центре реабилитации и протезирования для пострадавших от войны, который функционирует при поддержке Первой Леди Украины Елены Зеленской и Министра здравоохранения Виктора Ляшко, смогут военные и гражданские, пострадавшие от войны.

Естественно, Григорий Козловский помнит и о маленьких украинцах. Например, ко Дню Святого Николая меценат вместе со спортивно-оздоровительным комплексом Emily Resort и ФК "Рух", устроили праздничный уикенд для детей-переселенцев и детей погибших Героев. Малыши побывали на экскурсии в сказочном городке зимних развлечений Winterville, Парке Великанов, посетили Emily Zoo, побывали в Академии "Руха", где увидели, как тренируются и живут юные воспитанники "желто-черных", поиграли с талисманом клуба — Рухменом.

Григорий Козловский обеспечил 45-ую ОАБр множеством необходимых вещей

Кроме того все деньги, в размере 4 миллиона гривен, которые были выручены от празднования Нового года в Emily Resort Григорий Петрович Козловский и спортивно-оздоровительный комплекс перечислили на нужды военных.

"Сейчас очень заметна усталость людей от войны. Всем сейчас трудно, но мы не можем привыкать к этому, а для этого следует поддерживать нашу армию и помогать нашим военным, поэтому каждый из нас должен приобщиться к тому, чтобы приблизить нашу Победу над врагом. Не будьте равнодушными, помогайте Вооруженным Силам Украины!", - отметил Григорий Петрович Козловский.