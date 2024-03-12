Григорій Козловський разом із ФК "Рух" продовжують допомагати українським військовим: сума допомоги перевищила вже 100 мільйонів

Григорій Козловський лише за перші місяці 2024 року перерахував кілька мільйонів на допомогу

Відомий львівський бізнесмен та меценат Григорій Козловський, а також створена ним організація "Рух у Майбутнє" та ФК "Рух", продовжують допомагати українським військовим знищувати ворога. За два роки війни БО "Рух у Майбутні" перерахувала на потреби ЗСУ вже понад 100 млн. грн.

Григорій Козловський з перших днів війни активно співпрацює та постійно допомагає 45-й окремій артилерійській бригаді. Це підрозділ ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних сил України, створений 2014-го року в складі корпусу резерву, який дислокувався на Львівщині.

Григорій Козловський постійно допомагає 45-й окремій артилерійській бригаді

З початку війни на фронт до 45-ї ОАБр вирушило:

обладнання для балансування коліс;

шиномонтаж;

компресори;

акумулятори для зарядки;

інструменти;

відбійні молотки та інше;

комплектуючі до системи Starlink;

зимові шини для вантажних автомобілів;

свердлильний верстат;

обладнання верхолаза;

гідравлічний прес;

безпілотники "Посейдон".

Григорій Козловський допомагає з перших днів війни

Інші бригади ЗСУ отримали від львівського мецената Григорія Козловського 50 генераторів, понад 2 000 саперних лопаток, сотні болгарок, ноутбуків, мінівен, 250 артилерійських планшетів, мультифункціональні навчальні комплекси, 70 радіостанцій, а також капремонт 15 автомобілів.

"Сьогодні кожен може зробити внесок у допомогу українським військовим.Неважливо, велика чи мала ваша допомога, вона буде цінною. Дуже важливо,щоб воїни, які зараз в окопах на сході, на півдні України, знали, що тут в тилуми не сидимо склавши руки, а працюємо над тим, щоб надати нашимзахисникам більше сили у вигляді потрібного для них обладнання та техніки. Допомагаючи нашим воїнам, ми допомагаємо їм наблизити день нашої Перемоги над російським злом!", — зазначив Григорій Козловський.

Крім того, меценат Григорій Козловський разом із його командою "жовто-чорних" у рамках ініціативи "Птаха Перемоги" передали українським військовим пакет допомоги вартістю 4 мільйони гривень, профінансувавши закупівлю дронів. Прикордонники та розвідники 103-ї та 125-ї бригад ТрО ЗСУ, 24-ї ОМБр імені Короля Данила, 80-ї ДШБ ДШВ, 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ та 7-ї ОШБ, отримали дрони різних типів. Всього в межах ініціативи "Пташки Перемоги" під патронатом Львівської ОВА вдалось закупити понад 1000 дронів.

За два роки війни БО "Рух у Майбутні" перерахувало на потреби ЗСУ вже понад 100 млн

З першого дня повномасштабного вторгнення Григорій Козловський та футбольний клуб "Рух" спрямував усі свої зусилля та ресурси для допомоги українській армії, реабілітації воїнів, дітям та переселенцям.

Для військового шпиталю Львова спільно з благодійною організацією "Рух у Майбутнє" було закуплено наркозо-дихальний апарат та нейрохірургічний мікроскоп — життєво важливі апарати вартістю 4 мільйони гривень.

Також Григорій Козловський та його "футбольна родина" підтримали ще один важливий проект з реабілітації українських воїнів — ініціативу "Понад усе", яка розгорнулась на території Академії ФК "Рух" та комплексу Emily Resort у Винниках. Метою ініціативи стало лікування та реабілітація поранених військових і цивільних українців. Допомогу реабілітологів та лікарів вже отримали 54 українці.

А вже лише за перші два місяці 2024 року меценат та його спортивно-оздоровчий комплекс Emily Resort перерахували 2 мільйони гривень на протезування в Superhumans Center. Отримати якісну допомогу в ультрасучасному центрі реабілітації та протезування для постраждалих від війни, який функціонує за підтримки Першої Леді України Олени Зеленської та Міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, зможуть військові та цивільні, які постраждали від війни.

Звичайно, Григорій Козловський пам’ятає і про маленьких українців. Наприклад, до Дня Святого Миколая меценат разом з спортивно-оздоровчим комплексом Emily Resort та ФК "Рух", влаштували святковий вікенд для дітей-переселенців та дітей загиблих Героїв. Малеча побувала на екскурсії у казковому містечку зимових розваг Winterville, Парку Велетнів, відвідали Emily Zoo, побували в Академії "Руху", де побачили, як тренуються та живуть юні вихованці "жовто-чорних", погрались з талісманом клубу – Рухменом.

Григорій Козловський забезпечив 45-ту ОАБр безліччю необхідних речей

Крім того всі гроші, в розмірі 4 мільйони гривень, які були виручені від святкування Нового року в Emily Resort Григорій Петрович Козловський та спортивно-оздоровчий комплекс перерахували на потреби військових.

"Зраз дуже помітна втома людей від війни. Всім зараз важко, але ми не можемо звикати до цього, а для цього слід підтримувати нашу армію та допомагати нашим військовим, тож кожен з нас повинен долучитись до того, щоб наблизити нашу Перемогу над ворогом. Не будьте байдужими, допомагайте Збройним Силам України!", – зауважив Григорій Козловський.