"Мы должны победить российское зло": Зеленский мощными словами отреагировал на исторический "Оскар" Украины

Он заявил, что это фильм, показывающий правду о российском терроризме.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал исторический "Оскар" Украины. Победил документальный фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова.

Свою реакцию глава государства выразил в соцсетях. Он подчеркнул, что более двух лет назад Россия жестоко атаковала Мариуполь.

"20 дней в Мариуполе" — фильм, показывающий правду о российском терроризме. Спасибо команде, которая работала над этим фильмом и завоевала такую важную награду "Оскар", которая позволяет громко сказать о российской войне против Украины. Благодарю всех журналистов в мире, которые понимают важность освещения правды о нашей борьбе и рассказывают ее", — написал Зеленский.

Он добавил, что украинцы помнят и никогда не забудут каждый день российской войны.

"Каждый день Мариуполя, его защитников и защитниц. Мы помним всех, кто боролся ради города. Помним и должны освободить из российского плена всех защитников Мариуполя и "Азовстали", которых до сих пор содержат в бесчеловечных условиях. победить российское зло, чтобы восстановить нормальную жизнь для всех наших людей, для каждого нашего города. мире, кто поддерживает наше государство, наших людей с первых дней этой войны. Вместе должны защитить жизнь", — заявил Зеленский.

Ранее Телеграф писал, что фильм "20 дней в Мариуполе" награжден премией BAFTA как "Лучший документальный фильм" и премией Гильдии режиссеров США (DGA Awards). Часто победители этих премий и "Оскара" совпадают. Также известно, что фильм получил еще более десяти наград и был отмечен примерно в 20 номинациях.