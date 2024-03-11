"Ми маємо перемогти російське зло": Зеленський потужними словами відреагував на історичний "Оскар" України

Він заявив, що це фільм, який показує правду про російський тероризм

Президент України Володимир Зеленський прокоментував історичний "Оскар" України. Перемогу здобув документальний фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова.

Свою реакцію глава держави висловив у соцмережах. Він підкреслив, що понад два роки тому Росія жорстоко атакувала Маріуполь.

"20 днів у Маріуполі" — фільм, який показує правду про російський тероризм. Дякую команді, яка працювала над цим фільмом і здобула таку важливу нагороду "Оскар", яка дає змогу голосно сказати про російську війну проти України. Дякую всім журналістам у світі, які розуміють важливість висвітлення правди про нашу боротьбу та розповідають її", — написав Зеленський.

Він додав, що українці пам’ятають і ніколи не забудуть кожен день російської війни.

"Кожен день Маріуполя, його захисників і захисниць. Ми пам’ятаємо всіх, хто боровся заради міста. Памʼятаємо та маємо звільнити з російського полону всіх оборонців Маріуполя та "Азовсталі", яких досі утримують у нелюдських умовах. Ми пам’ятаємо, що маємо перемогти російське зло, щоб відновити нормальне життя для всіх наших людей, для кожного нашого міста. Я дякую кожному й кожній, хто поширює правду про цю війну, про хоробрість наших людей і про біль нашого народу. Правда долає все. І я дякую кожному у світі, хто підтримує нашу державу, наших людей із перших днів цієї війни. Разом маємо захистити життя", — заявив Зеленський.

Раніше "Телеграф" писав, що фільм "20 днів у Маріуполі" нагороджений премією BAFTA як "Найкращий документальний фільм" та премією Гільдії режисерів США (DGA Awards). Часто переможці цих премій та "Оскара" збігаються. Також відомо, що фільм отримав ще більше 10 нагород і був відзначений приблизно у 20 номінаціях.