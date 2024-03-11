"Да кому нужен этот "Оскар"?": у россиян истерика после победы "20 дней в Мариуполе"

В РФ хотят снять "фильм-разоблачение фейков"

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова получил престижную награду Американской киноакадемии ("Оскар") в номинации "Лучший документальный фильм". Статуэтку вручили во время 96-й ежегодной церемонии награждения в Лос-Анджелесе, США. В России сразу же начали нервничать по этому поводу.

В соцсетях россияне не скрывают своего гнева от очередной украинской победы. Жители страны-агрессора пишут, что лента состоит из "отборных фейков".

"Например, тот самый якобы разбомбленный русской армией роддом. Таким образом, сцены в фильме состоят сплошь из вранья, опровергнутого ранее и самой Марианной Вышемирской, находившейся в том госпитале", — говорится в сообщении.

В комментариях россияне утверждают, что "Оскар" — "никому не нужная премия" и призывают росСМИ замалчивать новость о победе Украины.

"Одни Мариуполь восстанавливают другие фейки снимают", "Фейкометство — это оружие запада. Желание скрыть правду и страх за содеянное. И так у них во всем!", "Клоуны", "Церемония попускания премии "Оскар". Просто дискредитировали награду", ""Оскар" стал премией не только пропагандистов "американского образа жизни" и либерального фашизма, но и всех мыслимых и немыслимых извращюг под "радужным" флагом победившей Содомии, в отдельно взятой стороне света, то бишь Западе", "Лицемерие 80 левела. Большое, хорошее кино давно скончалось. Снимают бред, аплодируют бреду, сами себя награждают бредовыми Оскарами. Зачем все тг нам два дня взахлёб это впаривают — загадка", — и подобное пишут россияне.

Кроме того, некоторые даже призывают "снять фильм о войнах, которые развязали США".

Но и это еще не все. Некоторые росСМИ и вовсе публикуют список победителей "Оскара" без упоминания Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что фильм "20 дней в Мариуполе" награжден премией BAFTA как "Лучший документальный фильм" и премией Гильдии режиссеров США (DGA Awards). Часто победители этих премий и "Оскара" совпадают. Также известно, что фильм получил еще более 10 наград и был отмечен примерно в 20-ти номинациях.