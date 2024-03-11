"Та кому потрібний цей "Оскар"?": у росіян істерика після перемоги "20 днів у Маріуполі"

У РФ хочуть зняти "фільм-викриття фейків"

Український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова отримав престижну нагороду Американської кіноакадемії ("Оскар") у номінації "Найкращий документальний фільм". Статуетку вручили під час 96-ї щорічної церемонії нагородження у Лос-Анджелесі, США. У Росії відразу почали нервуватися з цього приводу.

У соцмережах росіяни не приховують свого гніву від чергової перемоги. Жителі країни-агресорки пишуть, що стрічка складається з "добірних фейків".

"Наприклад, той самий нібито розбомблений російською армією пологовий будинок. Таким чином, сцени у фільмі складаються суцільно з брехні, спростованої раніше і Маріанною Вишемирською, яка перебувала в тому госпіталі", — йдеться в повідомленні.

У коментарях росіяни стверджують, що "Оскар" — "нікому не потрібна премія" та закликають росЗМІ замовчувати новину про перемогу України.

"Одні Маріуполь відновлюють інші фейки знімають", "Фейкометство — це зброя заходу. Бажання приховати правду і страх за скоєне. І так у них у всьому!", "Клоуни", "Церемонія потурання премії "Оскар". "Оскар" став премією не тільки пропагандистів "американського способу життя" і ліберального фашизму, але і всіх мислимих і немислимих збоченців під "райдужним" прапором перемогла Содомії, в окремо взятому боці світла, тобто Заході", "Лицемірство 80 левела. Велике, хороше кіно давно померло. Знімають марення, аплодують марення, самі себе нагороджують маревними Оскарами. Навіщо всі тг нам два дні захлинаючись це впарюють — загадка", — і подібне пишуть росіяни.

Крім того, дехто навіть закликає "зняти фільм про війни, які розв’язали США".

Але це ще не все. Деякі росЗМІ взагалі публікують список переможців "Оскара" без згадки України.

Раніше "Телеграф" писав, що фільм "20 днів у Маріуполі" нагороджений премією BAFTA як "Найкращий документальний фільм" та премією Гільдії режисерів США (DGA Awards). Часто переможці цих премій та "Оскара" збігаються. Також відомо, що фільм отримав ще більше 10 нагород і був відзначений приблизно у 20 номінаціях.