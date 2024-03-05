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Международное правосудие становится быстрее: генпрокурор объяснил, почему ордера МУС на аресты военных РФ важны для Украины

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Генпрокурор Украины Андрей Костин Новость обновлена 05 марта 2024, 23:18
Генпрокурор Украины Андрей Костин. Фото facebook

Украина открыта для сотрудничества с международным органом правосудия

Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал, почему для Украины важны ордеры Международного уголовного суда против военных преступников из РФ. Он подчеркнул, что военное преступление может быть единичным случаем, а вот преступление против человечности всегда заранее подготовлено и тщательно спланировано.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передают в Офисе Генпрокурора Украины. Андрей Костин назвал четыре причины, почему ордера МУС важны для Украины.

Первая — они являются четким сигналом о том, что мир не забыл о преступлениях России против Украины и они не останутся безнаказанными. Вторая причина заключается в том, что международное правосудие становится быстрее.

"Мы все знаем, что отложенное правосудие – это отказ в правосудии. Здесь правосудие неотложно. Ведь преступления, в отношении которых выданы ордера, совершались только год назад. И это уже второй подобный случай беспрецедентно быстрого реагирования международно-правовых механизмов. Первый — это были ордера против путина и львовой-беловой, которым предшествовало 5 месяцев нашего сотрудничества с МКС", — подчеркнул Андрей Костин.

Третий не менее важный аспект – это еще один общий результат. Прокуроры и следователи из Украины передали представителям МКС большую базу российских преступлений и доказательств их совершения. А это, по словам Генпрокурора, еще раз доказывает, что Украина способна и готова "эффективно сотрудничать с международными правовыми механизмами".

Четвертая причина — это первые ордера на арест по делам о преступлениях РФ против человечности.

"Преступления против человечности — это уже новый уровень признания миром преступных намерений российского командования. Ведь если военные преступления могут быть единичными актами, преступления против человечности всегда включают планирование и иерархию, содействие и поощрение на самом высоком уровне", — отметил Генеральный прокурор Украины.

Также он отметил важность того, что МУС публично сообщил об этих ордерах, в том числе и для того, чтобы предотвратить преступления против человечности в будущем.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что трибунал над Путиным хотят разместить в Нидерландах. Власти страны закрепили свое предложение на этот счет в двустороннем договоре с Украиной.

Теги:
#МУС #Международный уголовный суд #Ордер на арест