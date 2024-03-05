Міжнародне правосуддя стає швидшим: генпрокурор пояснив, чому ордери МКС на арешти військових РФ важливі для України

Україна відкрита для співпраці з міжнародним органом правосуддя

Генеральний прокурор Андрій Костін розповів, чому для України важливі ордери Міжнародного кримінального суду проти військових злочинців із РФ. Він наголосив, що воєнний злочин може бути поодиноким випадком, а от злочин проти людяності завжди заздалегідь підготовлений і ретельно спланований.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, повідомляють в Офісі Генпрокурора України. Андрій Костін назвав чотири причини, чому ордери МКС важливі для України.

Перша — вони є чітким сигналом про те, що світ не забув про злочини Росії проти України, і вони не залишаться безкарними. Друга причина полягає в тому, що міжнародне правосуддя стає швидшим.

"Ми всі знаємо, що відкладене правосуддя – це відмова у правосудді. Тут правосуддя є невідкладним. Адже злочини, щодо яких видано ордери, робилися лише рік тому. І це вже другий подібний випадок безпрецедентно швидкого реагування міжнародно-правових механізмів. Перший — це були ордери проти путіна та львової-білової, яким передувало 5 місяців нашої співпраці з МКС", — підкреслив Андрій Костін.

Третій не менш важливий аспект – це ще один результат. Прокурори та слідчі з України передали представникам МКС велику базу російських злочинів та доказів їх скоєння. А це, за словами Генпрокурора, ще раз доводить, що Україна здатна та готова "ефективно співпрацювати з міжнародними правовими механізмами".

Четверта причина – це перші ордери на арешт у справах про злочини РФ проти людяності.

"Злочини проти людяності — це вже новий рівень визнання світом злочинних намірів російського командування. Адже якщо воєнні злочини можуть бути поодинокими актами, злочини проти людяності завжди включають планування та ієрархію, сприяння та заохочення на найвищому рівні", — зазначив Генеральний прокурор України.

Також він наголосив на важливості того, що МКС публічно повідомив про цих ордерів, у тому числі й для того, щоб запобігти злочинам проти людяності в майбутньому.

Раніше "Телеграф" розповідав, що трибунал над Путіним хочуть розмістити в Нідерландах. Влада країни закріпила свою пропозицію щодо цього у двосторонньому договорі з Україною.