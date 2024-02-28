Глава СБУ отмечает день рождения: какие знаковые победы принес Василий Малюк за этот год
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Малюк сделал многое за этот год
В среду, 28 февраля, свой день рождения отмечает глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Ему исполнился 41 год.
"Телеграф" рассказывает о том, чем отметился начальник украинской спецслужбы за время полномасштабного вторжения. Стоит отметить, что в начале февраля был ровно год с того момента, как Зеленский назначил Василия Малюка на должность главы СБУ. С тех пор спецслужба одержала множество знаковых побед.
Среди них:
- Подрыв "Крымского моста" (дважды);
- Морские дроны СБУ "Sea baby" (Морський малюк) и "Мамай" подбили восемь российских кораблей, в частности БДК "Оленегорский горняк" и ракетный корабль "Самум".
- СБУ взрывала важные военные объекты РФ: аэродромы, самолет радиолокационного обнаружения А-50, комплексы ПВО "Триумф" и нефтеперерабатывающие заводы.
- бойцы СБУ воюют в самых горячих точках войны
- СБУ ликвидировала десятки военных преступников, а также Киву, Татарского и т.д.
- Служба разоблачила 47 агентурных сетей РФ;
- уничтожила российской техники на миллиарды долларов.
Напомним, ранее мы писали о том, что Малюк пообещал много сюрпризов в 2024-ом году.