Глава СБУ отмечает день рождения: какие знаковые победы принес Василий Малюк за этот год

Малюк сделал многое за этот год

В среду, 28 февраля, свой день рождения отмечает глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Ему исполнился 41 год.

"Телеграф" рассказывает о том, чем отметился начальник украинской спецслужбы за время полномасштабного вторжения. Стоит отметить, что в начале февраля был ровно год с того момента, как Зеленский назначил Василия Малюка на должность главы СБУ. С тех пор спецслужба одержала множество знаковых побед.

Среди них:

СБУ ликвидировала десятки военных преступников, а также Киву, Татарского и т.д.

Служба разоблачила 47 агентурных сетей РФ;

уничтожила российской техники на миллиарды долларов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Малюк пообещал много сюрпризов в 2024-ом году.