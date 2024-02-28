Глава СБУ відзначає день народження: які знакові перемоги приніс Василь Малюк за цей рік
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Малюк зробив багато за цей рік
У середу, 28 лютого, свій день народження відзначає голова Служби безпеки України Василь Малюк. Йому виповнився 41 рік.
"Телеграф" розповідає про те, чим відзначився начальник української спецслужби за час повномасштабного вторгнення. Варто зазначити, що на початку лютого був рівно рік з того моменту, як Зеленський призначив Василя Малюка на посаду голови СБУ. З того часу спецслужба здобула безліч знакових перемог.
Серед них:
- Підрив "Кримського мосту" (двічі);
- Морські дрони СБУ "Sea baby" (Морський малюк) та "Мамай" підбили вісім російських кораблів, зокрема БДК "Олєнєгорскій горняк" та ракетний корабель "Самум".
- СБУ підривала важливі військові об’єкти РФ: аеродроми, літак радіолокаційного виявлення А-50, комплекси ППО "Тріумф" та нафтопереробні заводи.
- бійці СБУ воюють у найгарячіших точках війни
- СБУ ліквідувала десятки військових злочинців, а також Ківу, Татарського тощо.
- Служба викрила 47 агентурних мереж РФ;
- знищила російську техніку на мільярди доларів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Малюк пообіцяв багато сюрпризів у 2024-му році.