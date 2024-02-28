Как родственникам пропавших без вести бойцов не попасть в сети мошенников: адвокат назвала три распространенные схемы проходимцев

"Включайте здравый смысл и имейте холодную голову"

Люди, родственники которых попали в плен, как правило, находятся в подавленном состоянии и часто попадают в сети мошенников. Впрочем, самые популярные схемы уже известны, а значит от них можно защитится.

О них в комментарии "Телеграфу" рассказала известный полтавский адвокат и волонтер Светлана Ярошенко. Прежде всего она отметила, что всем своим клиентам после исчезновения их родственников она сразу говорит такие вещи:

"Ваше эмоциональное состояние будут пытаться использовать, вы должны это понимать, поэтому включайте здравый смысл и имейте холодную голову".

Обычно, объясняет адвокат, мошенники прибегают к стандартным схемам. Одна из них: пленный нуждается в деньгах на лечение. Обещают даже показать видео с ним, но просят оплату заранее.

"В таких случаях сразу же спросите, например, есть ли у вашего родственника большая родинка на левом ухе. С большой вероятностью мошенник скажет, что есть. И вы поймете, что это неправда. То есть должны уточнить определенные видимые признаки. Лучше спрашивать о таких, которых нет", — говорит Ярошенко.

Мошенники также могут сказать, что ваш родственник находится в местах лишения свободы, и предложат отнести ему передачу, если вы сбросите им деньги на карточку. Это особенно используют, когда есть вероятность нахождения личности в плену в т. н. "ЛНР" и "ДНР". Бывает, что представляются волонтерами, заявляют, что имеют выходы на влиятельных людей, которые могут помочь даже с обменом. В период АТО это действительно практиковалось. Но сейчас обменом военнопленных занимаются только государственные органы!

"К тому же мошенники, звоня, например, в Полтаву, указывают, что пленный или без вести пропавший находится где-то на западе Украины, а если родственники проживают, скажем, в Луцке, то уверяют, что он находится в Полтаве. Это делается для того, чтобы нельзя было быстро добраться до указанного города и проверить информацию", — отмечает она.

Также Ярошенко предостерегает от передачи документов кому бы то ни было, кроме как Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными.

"Ни одна общественная организация не имеет права требовать ни загранпаспорт пропавшего, ни свидетельство о браке. После любой просьбы о предоставлении определенных документов следует задать себе вопрос: "Как это может помочь в поиске человека?" И вообще, прежде чем вступать в переговоры с незнакомыми вам людьми, советую позвонить адвокату", — советует правозащитница.

Напомним, что больше о помощи бойцам ВСУ и их семьям, вы можете прочитать в полной версии интервью Ярошенко "Телеграфу" под названием "Скажите мошеннику о родинке бойца, которой нет": советы адвоката на все случаи жизни и смерти военнослужащего"

Также мы сообщали о том, что Юрист подсказала, где бойцу ВСУ получить безвозмездную правовую помощь.