Як родичам зниклих безвісти бійців не потрапити у тенета шахраїв: адвокат назвала три поширені схеми пройдисвітів

"Включайте здоровий глузд і майте холодну голову"

Люди, родичі яких потрапили в полон, зазвичай перебувають у пригніченому стані і часто потрапляють у тенета шахраїв. Втім, найпопулярніші схеми вже відомі, а отже, від них можна захиститися.

Про них у коментарі "Телеграфу" розповіла відомий полтавський адвокат та волонтер Світлана Ярошенко. Насамперед вона зазначила, що всім своїм клієнтам після зникнення їхніх родичів вона одразу каже такі речі:

"Ваш емоційний стан намагатимуться використати, ви повинні це розуміти, тому включайте здоровий глузд і майте холодну голову".

Зазвичай, пояснює адвокат, шахраї вдаються до стандартних схем. Одна з них: полонений потребує грошей на лікування. Обіцяють навіть показати відео із ним, але просять оплату заздалегідь.

"У таких випадках одразу ж спитайте, до прикладу, чи є у вашого родича велика родимка на лівому вусі. З великою ймовірністю шахрай скаже, що є. І ви усвідомите, що це неправда. Тобто, маєте уточнити певні видимі ознаки. Краще запитувати про такі, яких не існує", — каже Ярошенко.

Шахраї також можуть сказати, що ваш родич перебуває у місцях позбавлення волі, й запропонують віднести йому передачу, якщо ви скинете їм гроші на картку. Це особливо використовують, коли є ймовірність перебування особи у полоні в т.зв. "ЛНР" і "ДНР". Буває, представляються волонтерами, заявляють, що мають виходи на впливових людей, які можуть допомогти навіть з обміном. У період АТО таке дійсно практикувалось. Але зараз обміном військовополонених займаються лише державні органи!

"До того ж шахраї, телефонуючи, приміром, у Полтаву, вказують, що полонений чи безвісти зниклий перебуває десь на заході України, а якщо родичі проживають, скажімо, в Луцьку, то запевняють, що він перебуває в Полтаві. Це робиться для того, щоб не можна було швидко добратися до вказаного міста й перевірити інформацію", — зазначає вона.

Також Ярошенко застерігає від передачі документів будь-кому, окрім Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Жодна громадська організація не має право вимагати ні закордонний паспорт зниклого, ні свідоцтво про одруження. На будь-яке прохання про надання певних документів слід себе запитати: "Як це може допомогти у пошуку людини?" І взагалі, перш ніж вступати в перемовини з незнайомими вам людьми, раджу зателефонувати адвокату", — радить правозахисниця.

Нагадаємо, що більше про допомогу бійцям ЗСУ та їхнім сім’ям, ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Ярошенко "Телеграфу" під назвою "Скажіть шахраю про родимку бійця, якої нема": поради адвоката на всі випадки життя і смерті військовослужбовця".

Також ми повідомляли про те, що Юрист підказала, де бійцю ЗСУ отримати безоплатну правову допомогу.