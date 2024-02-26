FAVBET передал пограничникам 60 млн грн для строительства эшелонированных линий обороны

Favbet Foundation с первых дней полномасштабного вторжения помогают ВСУ

Группа компаний FAVBET передала Государственной пограничной службе Украины 60 млн грн, которые пойдут на дальнейшее усиление фортификационных сооружений на северной границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как отмечается, сейчас на севере Украины идет строительство эшелонированной системы фортификации для сдерживания возможного наступления оккупационных войск с территории Беларуси. Военнослужащие Госпогранслужбы вместе с другими Силами обороны обустраивают укрытия для техники и личного состава, создают разветвленную сеть инженерных заграждений.

Также идет активная работа по замене полевых укреплений на более выносливые бетонные, обустраивается комплексная система видеонаблюдения.

"Мы имеем дело с коварным врагом, абсолютно не считающимся с потерями в своих напрасных попытках сломить наше сопротивление. Угроза с севера уменьшилась, но до сих пор остается высокой, поэтому работа по возведению фортификаций здесь ведется каждый день. Мы благодарны всем воинам, благодаря которым украинская граница превращается в неприступную крепость и уверяем, что FAVBET будет продолжать поддерживать обороноспособность Украины столько, сколько это потребуетс", — заявил президент группы компаний FAVBET Андрей Матюха.

FAVBET и благотворительный фонд Favbet Foundation с первых дней полномасштабного вторжения помогают ВСУ и другим Силам обороны Украины, закрывая потребности военных в технологическом оборудовании, а также приобщаясь к общенациональным сборам.

Напомним, в прошлом году FAVBET присоединились к нескольким проектам фандрейзинговой платформы UNITED24: 57 млн грн было передано на закупку 53 новых пикапов для комплектования ударных рот БпЛА в рамках проекта "Армия дронов", еще — 20 млн грн на операции "Единство" и "Единство-2: Новогодний салют" по закупке 15 000 FPV-дронов.

В феврале 2024 года FAVBET присоединился к большому сбору на 35 беспилотных лодок для СБУ от UNITED24, monobank, Сергея Стерненко и Игоря Лаченкова. Морской дрон, который будет приобретен за донат компании в 10 млн грн, получит название "Фаворит".

Кроме того, с осени 2023 года FAVBET также патронирует роту ударных БПЛА "Фаворит" под командованием Дениса Перча. Военнослужащие подразделения уже получили от группы компаний более 300 наименований техники, оборудования и амуниции на сумму 21,3 млн грн, в том числе 8 автомобилей и более 570 дронов.

Всего же за 24 месяца войны общая сумма помощи от FAVBET армии пересекла отметку в 300 млн грн, в которую входят 280 автомобилей и более 600 БпЛА.