FAVBET передав прикордонникам 60 млн грн для будівництва ешелонованих ліній оборони

Favbet Foundation з перших днів повномасштабного вторгнення допомагають ЗСУ

Група компаній FAVBET передала Державній прикордонній службі України 60 млн грн, які підуть на подальше посилення фортифікаційних споруд на північному кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як зазначається, зараз на півночі України триває спорудження ешелонованої системи фортифікації для стримування можливого наступу окупаційних військ з території Білорусі. Військовослужбовці Держприкордонслужби разом із іншими Силами оборони облаштовують укриття для техніки та особового складу, створюють розгалужену мережу інженерних загороджень.

Також іде активна робота із заміни польових укріплень на більш витривалі бетонні, облаштовується комплексна система відеоспостереження.

"Ми маємо справу з підступним ворогом, що абсолютно не рахується з втратами у своїх марних спробах зламати наш опір. Загроза з півночі зменшилась, але досі залишається високою, тому робота зі зведення фортифікацій тут ведеться щодня. Ми вдячні всім воїнам, завдяки яким український кордон перетворюється на неприступну фортецю та запевняємо, що FAVBET продовжуватиме підтримувати обороноздатність України стільки, скільки це буде потрібно", — заявив президент групи компаній FAVBET Андрій Матюха.

FAVBET та благодійний фонд Favbet Foundation з перших днів повномасштабного вторгнення допомагають ЗСУ та іншим Силам оборони України, закриваючи потреби військових у технологічному обладнанні, а також долучаючись до загальнонаціональних зборів.

Нагадаємо, минулого року компанія долучилася до кількох проектів фандрейзингової платформи UNITED24: 57 млн грн було передано на закупівлю 53 пікапів для комплектування ударних рот БпЛА в межах "Армії дронів", ще — 20 млн грн операціям "Єдність" та "Єдність-2: Новорічний салют" із закупівлі 15 000 FPV-дронів.

В лютому 2024 FAVBET приєднався до великого збору на 35 безпілотних човнів для СБУ від UNITED24, monobank, Сергія Стерненка та Ігоря Лаченкова. Морський дрон, який буде придбано за донат компанії у 10 млн грн, отримає назву "Фаворит".

Крім того, з осені 2023 року FAVBET також патронує роту ударних БпЛА "Фаворит" під командуванням Дениса Перча. Військовослужбовці підрозділу вже отримали від групи компаній понад 300 найменувань техніки, обладнання та амуніції на суму 21,3 млн грн, в тому числі 8 автомобілів та більш як 570 дронів.

Всього ж за 24 місяці війни загальна сума допомоги від FAVBET армії перетнула позначку у 300 млн грн, куди входять 280 автомобілів та понад 600 БпЛА.