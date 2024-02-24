"Украина всегда будет независимой": Зеленский из Гостомеля обратился к украинцам во вторую годовщину вторжения РФ

Президент Украины Владимир Зеленский во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину обратился ко всем украинцам. Глава государства вместе с иностранными лидерами посетил Гостомель, откуда враг хотел "взять Киев и Украину за три дня" и пообещал, что война с РФ закончится исключительно справедливым решением и только на условиях нашей страны.

Видеообращение Зеленский опубликовал в своих социальных сетях. Вместе с союзниками президент почтил память погибших защитников и защитниц минутой молчания.

Вместе с Зеленским в Гостомель приехали премьер Италии Джорджиа Мэлони, глава G7, премьер-министр Канады Джастин Трюдо. президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, премьер Бельгии Александр Де Кроо, председательствующий в Европейском совете. По словам Владимира Зеленского, это символично и красноречиво описывает путь, который Украина прошла за эти два года, и разницу между 24 февраля 2022 года и сейчас. Президент отметил, что у каждого украинца есть свое особое воспоминание того злосчастного дня и поблагодарил партнеров за то, что весь этот период они поддерживали нашу страну и продолжают это делать.

"Можно сказать одним предложением: два года назад мы огнем встречали здесь вражеский десант; два года спустя мы встречаем здесь наших друзей, наших партнеров… Миллионы разных историй, но у многих есть схожий эпизод. Это выбор, который сделали украинцы всех возрастов, разных профессий, из разных регионов. И соединивший людей сначала в очередях к военкомату, а дальше – в одном окопе на линии фронта. Чтобы защищать страну. И все оставшиеся, чтобы работать в стране. Кто уехал, кто потом вернулся. И так уже два года", — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что война будет завершена на условиях Украины, именно поэтому на всех встречах и обсуждениях мира звучит уточнение "справедливый".

"Телеграф" приводит полную цитату президента Владимира Зеленского во время обращения к украинцам во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

"Я сейчас в Гостомеле.

Именно отсюда должно было начаться то же "взять Киев и Украину за три дня". Можно сказать одним предложением: два года назад мы огнем встречали здесь вражеский десант; два года спустя мы встречаем здесь наших друзей, наших партнеров.

Премьер Италии Джорджа Мэлони, глава G7. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Урсула фон дер Ляен, президент Еврокомиссии. Александр Де Кроо, премьер Бельгии, председательствующий в Европейском совете. И это символично и красноречиво описывает путь, который мы прошли за эти два года, и разницу между 24 февраля и сейчас.

Знаете, невольно сегодня каждый украинец вспоминает тот день. И у каждого есть свое собственное 24 февраля. Уникальное воспоминание того дня. Как ты проснулся, кто первый написал тебе "Как ты?", кому первому ты позвонил, кого ты обнял крепко, что сказал тогда своим ближайшим людям. И самое важное – что ты сделал дальше.

Миллионы разных историй, но у многих есть схожий эпизод. Это выбор, который сделали украинцы всех возрастов, разных профессий, из разных регионов. И соединивший людей сначала в очередях к военкомату, а дальше – в одном окопе на линии фронта. Чтобы защищать страну. И все оставшиеся, чтобы работать в стране. Кто уехал, кто потом вернулся.

И так уже два года.

Мы стали на 730 дней ближе к победе. Кто-то ждет какого-то прорицателя, что сказал бы, когда она наступит, а миллионы украинцев просто помнят слова Кобзаря: боритесь – поборете! И следуют этому уже 730 дней самоотверженности и отваги. Они закаляются на востоке, на юге и севере, во всех направлениях, где сражаются наши воины. 730 дней стойкости и выдержки. Они стоят сопротивлениями во всех гражданских городах и селах. И сегодня каждый из нас позвонит своим. Услышать родные голоса, пожелать друг другу то, что так ждем. И сегодня каждый из нас, к сожалению, должен о ком помолчать. И почтить память. И все вместе мы склоняем головы. 730 дней боли.

Но в то же время 730 дней надежды. На высшую справедливость, которая заключается в том, что у всех нас разные истории начала войны, но должен быть единственный финал этой войны и будет победа. И, вспоминая все прошедшие за эти два года, понимаешь: иначе быть не может. Вспоминая, что сделали уже украинцы, знаешь: мы точно сможем. Нам по силам. Нам удастся. И здесь, в этом месте, лучше понимаешь: может не выдержать металл, но не украинцы. Можно сжечь самолет, но невозможно уничтожить мечту. Мечтаю, с которой 730 дней каждый из нас засыпает и просыпается, с которой засыпаешь ты, вы, все мы, все наши граждане, все украинцы. Народ, выстоявший в первые три дня. И не пал на четвертый. И завоевал пятый день. А дальше – месяц. А дальше – шесть месяцев. И вот теперь – два года. Сражения за свободу. Сражения за жизнь, которую героически ведут невероятные люди, к которым я всегда говорю в обращениях: "Великий народ великой страны". Невероятно горжусь я каждым и каждым. Я увлекаюсь каждым и каждой. Верю в каждого и в каждую. Любой нормальный человек хочет, чтобы война кончилась. Но никто из нас не позволит, чтобы закончилась наша Украина.

Именно поэтому к словам "завершения войны" мы всегда добавляем "на наших условиях". Именно поэтому у слова "мир" всегда звучит "справедливый". Именно поэтому в будущей истории возле слова Украина всегда будет стоять слово независимая. Боремся за это. Уже 730 дней нашей жизни. И победим. В самый лучший день нашей жизни.

Я благодарю всех наших воинов. Спасибо нашему народу. И всем в мире, стоящим рядом с нами и правдой".

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