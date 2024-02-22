21-летний сын Игоря Пелыха, воюющий на Донбассе, поделился свежими фото

21-летний Иван защищает Украину на Донбассе

21-летний сын Иван известного украинского телеведущего Игоря Пелыха, трагически погибшего в ДТП 2009 года, воюет с первых дней полномасштабного вторжения за свободу Украины. Сейчас он находится в Донбассе. Юноша поделился свежими фотографиями с фронта.

Фото он выложил на своей странице в Instagram. Иван часто показывает кадры с фронта и делится мыслями о войне.

На фото – собрат Ивана прицеливается. Подписал юноша сообщение коротко: "Тесты трофейной АСВК 12.7 на пленку". Видно, что кадры сделаны раньше, ведь на земле лежит снег.

Также Иван выложил несколько фото в сторону. На одной из них показал себя. На двух других — его собрат и кадры оружия.

В своих страстях Иван тоже поделился фотографиями. На одной из них прицеливается он. На других — его собрат рядом с пулеметом и собственно пулемет. Фото Иван подписал так: "Вальноть из самого крупнокалиберного пулемета в мире — done".

Напомним, что Игорь Пелых трагически погиб в ДТП в Киеве. 3 февраля ему могло исполниться 50 лет.

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