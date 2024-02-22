21- річний син Ігоря Пелиха, що воює на Донбасі, поділився свіжими фото

21-річний Іван захищає Україну на Донбасі

21-річний син Іван відомого українського телеведучого Ігоря Пелиха, що трагічно загинув у ДТП 2009 року, воює з перших днів повномасштабного вторгнення за свободу України. Зараз він перебуває на Донбасі. Юнак поділився свіжими світлинами з фронту.

Фото він виклав на своїй сторінці в Instagram. Іван нерідко показує кадри з фронту та ділиться думками про війну.

На фото — побратим Івана прицілюється. Підписав юнак допис коротко: "Тести трофейної АСВК 12.7 на плівку". Видно, що кадри зроблені раніше, адже на землі лежить сніг.

Також Іван виклав декілька фото у сторіс. На одній з них показав себе. На двох інших — його побратим та кадри зброї.

У своїх сторіс Іван також поділився світлинами. На одній з них — прицілюється він. На інших — його побратим поруч з кулеметом та власне кулемет. Фото Іван підписав так: "Вальнути з найбільш великокаліберного кулемета в світі — done".

Нагадаємо, що Ігор Пелих трагічно загинув в ДТП у Києві. 3 лютого йому могло виповнитись 50 років.

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