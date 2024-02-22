"Украина стянула 100 тысяч солдат": у Лукашенко выступили с заявлением

В соседней стране вновь высказались о диверсантах и не только

В Беларуси заявили, что Украина сосредоточила на общей границе ударную группировку из 112-114 тысяч солдат Вооруженных сил (ВСУ), но все равно основная угроза связана с работой диверсантов. Поэтому Минск не станет ответно наращивать военный потенциал на юге страны.

Ранее эта "ударная группировка" якобы была еще больше. Об этом министр обороны Беларуси Виктор Хренин рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

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В оборонном ведомстве не видят причин для усиления границы, хотя якобы могут создаваться ударные группировки под видом учений НАТО. По словам Хренина, раньше Украина сосредоточила еще более крупную группировку, чем сейчас. Но основную опасность якобы представляют украинские диверсионные группы.

Высказался Хренин и о нарушении воздушного пространства Беларуси. Он предупредил, что все объекты будут сбивать. С августа 2023 года якобы зафиксировано 6 случаев нарушения воздушного пространства страны.

Во время интервью белорусский министр также высказался о сотрудничестве с РФ в военной сфере. Он отметил, что страны рассматривают варианты создания совместной программы вооружений.

Отметим, что на территории Беларуси находятся российские военные и техника. "Вагнеровцы" обучают белорусских военнослужащих, что подтверждал лично самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Россия 24 февраля 2022 года напала на Украину, в том числе и с территории Беларуси. Поэтому многие опасаются повторения ситуации. Но военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что пока этот сценарий маловероятен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия вербует белорусов в глубинке. Но их пока не отправляют на фронт, а обучают в вузах.