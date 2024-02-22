"Україна стягнула 100 тисяч солдатів": у Лукашенка виступили із заявою

У сусідній країні знову висловилися про диверсантів і не лише

У Білорусі заявили, що Україна зосередила на загальному кордоні ударне угруповання зі 112-114 тисяч солдат Збройних сил (ЗСУ), але все одно основна загроза пов’язана з роботою диверсантів. Тому Мінськ не відповідатиме нарощуванням військового потенціалу на півдні країни.

Раніше це "ударне угруповання" нібито було ще більшим. Про це міністр оборони Білорусі Віктор Хренін розповів в інтерв’ю телеканалу "Росія 24".

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В оборонному відомстві не вбачають причин для посилення кордону, хоча нібито можуть створюватись ударні угруповання під виглядом навчань НАТО. За словами Хреніна, раніше Україна зосереджувала ще більше угруповання, ніж зараз. Але основну небезпеку нібито становлять українські диверсійні групи.

Висловився Хренін і про порушення повітряного простору Білорусі. Він попередив, що всі об’єкти будуть збивати. Із серпня 2023 року нібито зафіксовано 6 випадків порушення повітряного простору країни.

Під час інтерв’ю білоруський міністр також висловився про співпрацю з РФ у військовій сфері. Він наголосив, що країни розглядають варіанти створення спільної програми озброєнь.

Зазначимо, що на території Білорусі знаходяться російські військові та техніка. "Вагнерівці" навчають білоруських військовослужбовців, що підтверджував особисто самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

Росія 24 лютого 2022 року напала на Україну, зокрема з території Білорусі. Тому багато хто побоюється повторення ситуації. Але військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що поки що цей сценарій малоймовірний.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія вербує білорусів у глибинці. Але їх поки що не відправляють на фронт, а навчають у ВНЗ.