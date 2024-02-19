Планируют успеть к годовщине: в Раде сказали, когда мобилизационный законопроект окончательно примут

Законопроект будут принимать по сокращенной процедуре

Законопроект №10449, значительно усиливающий мобилизацию в Украине, народные депутаты планируют принять уже на этой неделе, чтобы успеть ко второй годовщине широкомасштабного вторжения РФ. Об этом во время интервью "Телеграфу" сообщил народный депутат от "Батькивщины", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко.

По словам нардепа, сейчас завершается процесс подачи поправок в законопроект.

"Это значит, что 20-21 февраля законопроект будет проходить комитет, потому что 22-23-го его планируют проголосовать к очередной годовщине российского вторжения", — пояснил Ивченко.

Вероятность того, что законопроект 10449 утонет в тысячах поправок, нардеп отклонил.

"Нет, такого не будет. Власти будут принимать решение о рассмотрении по сокращенной процедуре, а это означает, что будет ограничено время на зачитывание правок. В регламенте есть нормы, ограничивающие количество правок, которые можно ставить на подтверждение и защищать перед залом Верховной Рады ", — резюмировал Вадим Ивченко.

Напомним, что, несмотря на усиление мобилизации, в ТЦК назвали категорию населения, которую не призовут.

Полный текст интервью с Вадимом Ивченко читайте на сайте "Телеграф" во вторник, 20 февраля.