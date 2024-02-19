Планують встигнути до річниці: в Раді сказали, коли мобілізаційний законопроект остаточно приймуть
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Законопроект прийматимуть по скороченій процедурі
Законопроект №10449, який значно посилює мобілізацію в Україні, народні депутати планують прийняти вже на цьому тижні, щоб встигнути до другої річниці широкомасштабного вторгнення РФ. Про це під час інтерв’ю "Телеграфу" повідомив народний депутат від "Батьківщини", член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.
За словами нардепа, наразі завершується процес подання правок до законопроекту.
"Це означає, що 20-21 лютого законопроект буде проходити комітет, бо 22-23-го його планують проголосувати до чергової річниці російського вторгнення", — пояснив Івченко.
Ймовірність того, що законопроект 10449 потоне в тисячах правок, нардеп відхилив.
"Ні, такого не буде. Влада буде приймати рішення про розгляд по скороченій процедурі, а це означає, що буде обмежений час на зачитування правок. В регламенті є норми, які обмежують кількість правок, які можна ставити на підтвердження і захищати перед залом Верховної Ради", — резюмував Вадим Івченко.
Нагадаємо, що попри посилення мобілізації, у ТЦК назвали категорію населення, яку не призвуть.
Повний текст інтерв’ю з Вадимом Івченко читайте на сайті "Телеграф" у вівторок, 20 лютого.