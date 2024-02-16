Оккупантам объявили первое в истории подозрение в совершении экоцида: детали

Разрушение может привести к тяжелым последствиям и, как следствие, экологической катастрофе – экоциду

В Офисе Генпрокурора сообщается о первом в истории Украины подозрении в совершении экоцида, как военного преступления. Ведь, как стало известно, национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", в том числе ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" и хранилище ядерных материалов, подвергался 74 ударам со стороны российских войск.

Наибольшее количество ударов нанесено именно по зданиям, где расположены хранилище ядерного материала и экспериментальный зал ядерной установки. Об этом сообщает Комитет по экологической политике.

Экспертиза установила, что разрушение здания установки могло привести к повреждению или разрушению элементов активной зоны, выбросу радиоактивных частиц в воздух и повлечь за собой экологическую катастрофу. В самом худшем сценарии загрязнение в результате такого выброса могло распространиться в радиусе десяти километров.

Материалы уголовного производства свидетельствуют, что атаки не были случайными — это была заранее спланированная операция по разработке детального плана огневого поражения г. Харькова, в том числе гражданского объекта и объекта критической инфраструктуры — ядерной подкритической установки "Источник нейтронов" и хранилища ядерных. материалов, действующих на базе Харьковского физико-технического института.

Следственным отделом Службы безопасности Украины в Харьковской области, при процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Харьковской областной прокуратуры, 13.02.2024 сообщено о подозрении командующему Западным военным округом ВС РФ генерал-полковнику Журавлеву А.А., руководившему уничтожением Института.

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