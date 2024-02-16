Окупантам оголосили першу в історії підозру у вчиненні екоциду: деталі

Руйнація може призвести до тяжких наслідків та, як наслідок, екологічної катастрофи – екоциду

В Офісі Генпрокурора повідомлено про першу в історії України підозру у вчиненні екоциду, як воєнного злочину. Адже, як стало відомо, національний науковий центр "Харківський фізико — технічний інститут", у тому числі ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" та сховище ядерних матеріалів, піддавався 74 ударам з боку російських військ.

Найбільша кількість ударів була завдана саме по будівлях, де розташовані сховище ядерного матеріалу та експериментальна зала ядерної установки. Про це повідомляє Комітет екологічної політики.

Експертиза встановила, що руйнування будівлі установки могло призвести до пошкодження або руйнування елементів активної зони, викиду радіоактивних часток у повітря й спричинити екологічну катастрофу. У найгіршому сценарії забруднення внаслідок такого викиду могло розповсюдитися в радіусі десяти кілометрів.

Матеріали кримінального провадження свідчать, що атаки не були випадковими — це була заздалегідь спланована операція з розробленням детального плану вогневого ураження м. Харкова, у тому числі цивільного об’єкту та об’єкту критичної інфраструктури — ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів" та сховища ядерних матеріалів, які діють на базі Харківського фізико — технічного інституту.

Слідчим відділом Служби безпеки України в Харківській області, за процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури, 13.02.2024 повідомлено про підозру командувачу Західного військового округу ЗС рф генерал-полковнику Журавльову О.О., який керував знищенням Інституту.

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