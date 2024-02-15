Ждать ли наступления России весной? Прогноз аналитиков НАТО

На общую картину влияют президентские выборы

Россия вряд ли будет вести большие наступательные операции на фронте весной 2024 года. Такого мнения придерживаются аналитики Североатлантического альянса (НАТО).

Эксперты не видят сейчас ни возможностей для масштабного стратегического наступления, ни подготовки к нему. Об этом неназванный высокопоставленный чиновник НАТО заявил журналистам, пишет "Украинская правда".

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Наступление России весной 2024 года: мнение аналитиков НАТО

"Какая бы ни была тактическая ситуация сейчас, кажется маловероятным, что Россия весной сможет начать значительную наступательную операцию", ― сказал чиновник.

Все дело в количестве военнослужащих. Подготовка стратегического наступления невозможна без мобилизации. Но Путин не станет ее объявлять перед выборами. Скрытая мобилизация продолжается, но этого пополнения войск не хватит на значительную наступательную операцию.

Чиновник считает, что Россия будет делать ставку на небольшие символические операции. Например, в Авдеевке, которую интенсивно штурмуют четыре месяца подряд.

При этом неназванный чиновник не исключает, что в России после выборов начнется очередная волна мобилизации. Но все равно для того, чтобы подготовить стратегическое наступление, понадобится много времени. Поэтому аналитики НАТО считают, что ждать масштабных операций весной 2024 года не стоит.

Отметим, что Украина хочет стать членом Североатлантического альянса. Однако пока идет война, речи об этом не может быть. Генсек НАТО Столтенберг назвал условия, при которых Украина сможет стать полноправным членом альянса. А пока партнерство будет происходить в новом формате. Речь о создании центра совместного анализа, образования и учений

Ранее "Телеграф" сообщал, что страны НАТО передадут Украине миллион дронов. Такой объем вооружения постараются доставить уже в 2024 году.