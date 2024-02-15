Чи чекати наступу Росії навесні? Прогноз аналітиків НАТО

На загальну картину впливають президентські вибори

Росія навряд чи вестиме великі наступальні операції на фронті навесні 2024 року. Такої думки дотримуються аналітики Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Експерти зараз не бачать ні можливостей для масштабного стратегічного наступу, ні підготовки до нього. Про це неназваний високопосадовець НАТО заявив журналістам, пише "Українська правда".

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Наступ Росії навесні 2024 року: думка аналітиків НАТО

"Хоча яка б не була тактична ситуація зараз, здається малоймовірним, що Росія навесні зможе розпочати значну наступальну операцію", ― сказав чиновник.

Вся справа у кількості військовослужбовців. Підготовка стратегічного наступу неможлива без мобілізації. Але Путін не оголошуватиме її перед виборами. Прихована мобілізація продовжується, але цього поповнення військ не вистачить на значну наступальну операцію.

Чиновник вважає, що Росія робитиме ставку на невеликі символічні операції. Наприклад, в Авдіївці, яку інтенсивно штурмують чотири місяці поспіль.

При цьому неназваний чиновник не відкидає, що в Росії після виборів почнеться чергова хвиля мобілізації. Але все одно для того, щоб підготувати стратегічний наступ, знадобиться багато часу. Тому аналітики НАТО вважають, що чекати на масштабні операції навесні 2024 року не варто.

Зазначимо, що Україна хоче стати членом Північноатлантичного альянсу. Однак поки що йде війна, мови про це не може бути. Генсек НАТО Столтенберг назвав умови, за яких Україна зможе стати повноправним членом альянсу. А поки що партнерство відбуватиметься у новому форматі. Мова про створення центру спільного аналізу, освіти та навчань

Раніше "Телеграф" повідомляв, що країни НАТО передадуть Україні мільйон дронів. Такий обсяг озброєння намагатимуться доставити вже у 2024 році.