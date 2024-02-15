Еще одни гарантии от Европы: Украина и Франция подпишут соглашение о безопасности

Предполагалось, что в феврале президент Франции Эммануэль Макрон подпишет соглашение в Киеве во время визита

Украина и Франция вскоре подпишут двустороннее соглашение об обязательствах в сфере безопасности – очередное в серии таких соглашений Украины с членами НАТО. Точных терминов назвать пока невозможно, но это произойдет "в ближайшее время" – к тому же соглашение будет отличаться от "британского".

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, сообщает информационное агентство Reuters. По словам министра, соглашение сейчас находится в стадии двустороннего обсуждения.

Предполагалось, что в феврале президент Франции Эммануэль Макрон подпишет соглашение в Киеве во время визита, однако он отложил его "из соображений безопасности". Но обсуждение соглашения не остановилось.

Соглашение должно определить рамки для предоставления Украине долгосрочной гуманитарной и финансовой помощи, поддержки реконструкции и военной помощи. Два дипломата, знакомые с подробностями, сказали агентству, что сразу после подписания Франция объявит о выделении Украине 200 млн. евро на реализацию гражданских проектов силами французских компаний.

Однако в соглашении не будет финансовых обязательств по поставке Украине вооружения. Это связано с тем, что для согласования финансирования таких вопросов правительство должно обратиться в парламент. Скорее всего, Макрон, сказали дипломаты, сделает отдельные публичные заявления о предоставлении военной поддержки.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией предусматривает обязательства по проведению реформ. Они касаются приоритетных направлений, определенных для вступления в ЕС и НАТО.

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Самое главное в договоре, что Украину готовы поддерживать и этот договор рассчитан на 10 лет.