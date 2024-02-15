Ще одні гарантії від Європи: Україна та Франція підпишуть безпекову угоду

Передбачалося, що у лютому президент Франції Еммануель Макрон підпише угоду в Києві під час візиту

Україна та Франція незабаром підпишуть двосторонню угоду про зобов'язання у сфері безпеки – чергову у серії таких угод України з членами НАТО. Точних термінів назвати поки що неможливо, але це станеться "найближчим часом" – до того ж угода буде відрізнятися від "британської".

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне, повідомляє інформаційне агентство Reuters. За словами міністра, угода зараз перебуває на стадії двостороннього обговорення.

Передбачалося, що у лютому президент Франції Еммануель Макрон підпише угоду в Києві під час візиту – проте він відклав його "з міркувань безпеки". Проте обговорення угоди не зупинилося.

Угода повинна окреслити рамки для надання Україні довгострокової гуманітарної та фінансової допомоги, підтримки реконструкції та військової допомоги. Два дипломати, знайомі з подробицями, сказали агентству, що відразу після підписання Франція оголосить про виділення Україні 200 млн євро на реалізацію цивільних проєктів силами французських компаній.

Проте в угоді не буде фінансових зобов'язань щодо постачання Україні озброєння. Це пов'язано із тим, що для погодження фінансування таких питань уряд повинен звернутися до парламенту. Скоріше за все, Макрон, сказали дипломати, зробить окремі публічні заяви щодо надання військової підтримки.

Нагадаємо, що угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією передбачає зобов’язання щодо проведення реформ. Вони стосуються пріоритетних напрямів, визначених для вступу до ЄС і НАТО.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії. Найголовніше в договорі те, що Україну готові підтримувати й цей договір розрахований на 10 років.