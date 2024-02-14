PIN-UP Foundation обеспечил гуманитаркой более 2,5 тысяч украинцев в прифронтовых городах за январь

Волонтеры благотворительного фонда PIN-UP Foundation посетили восемь населенных пунктов прифронтовых регионов Украины и снабдили местными товарами первой необходимости

Волонтеры проекта LINE-UP, запущенного благотворительным фондом PIN-UP Foundation, уже более полугода регулярно выезжают в населенные пункты Украины. В январе волонтеры совершили восемь гуманитарных поездок в Харьковскую область (Новоосиново, Балаклея, Шевченково) и Донецкую область (Славянск, Билбасовка, Веролюбовка, Николаевка, Красное). В общей сложности было доставлено 13 600 тонн различных товаров – это продуктовые, бытовые, медицинские, детские наборы, а также книги для детей и подгузники. Таким образом, помощь от фонда в январе получили 2 564 человека.

"Каждый волонтерский выезд — это шаг к помощи украинцам, переживающим тяжелые времена войны. Волонтеры PIN-UP Foundation не просто доставляют гуманитарные наборы, они привозят надежду для нуждающихся в поддержке", — прокомментировала Марина Ильина, президент благотворительного фонда PIN-UP Foundation.

PIN-UP Foundation — это благотворительный фонд, объединяющий волонтеров, профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество, имеющие общие ценности и стремящиеся к развитию Украины. Программы фонда направлены на поддержку социально незащищенных категорий населения, развитие образования, спорта, здравоохранения и помощь в восстановлении страны.