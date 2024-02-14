PIN-UP Foundation забезпечив гуманітаркою понад 2,5 тисячі українців у прифронтових містах за січень

Волонтери благодійного фонду PIN-UP Foundation відвідали вісім населених пунктів прифронтових регіонів України та забезпечили місцевих товарами першої необхідності

Волонтери проєкту LINE-UP, який було запущено благодійним фондом PIN-UP Foundation, вже понад півроку регулярно виїздять у населені пункти України. У січні волонтери здійснили вісім гуманітарних поїздок у Харківську область (Новоосинове, Балаклія, Шевченкове) та Донецьку область (Словʼянськ, Билбасівка, Віролюбівка, Миколаївка, Червоне). Загалом було доставлено 13 600 тонн різних товарів — це продуктові, побутові, медичні, дитячі набори, а також книжки для дітей та підгузки. Таким чином допомогу від фонду в січні отримали 2 564 людини.

"Кожен волонтерський виїзд — це крок до допомоги українцям, які переживають важкі часи війни. Волонтери PIN-UP Foundation не просто доставляють гуманітарні набори, вони привозять надію для тих, хто потребує підтримки", — прокоментувала Марина Ільїна, президентка благодійного фонду PIN-UP Foundation.

PIN-UP Foundation — це благодійний фонд, який об'єднує волонтерів, професіоналів, неурядові організації та світову спільноту, які мають спільні цінності та прагнуть до розвитку України. Програми фонду спрямовані на підтримку соціально незахищених категорій населення, розвиток освіти, спорту, охорони здоров'я та допомогу у відновленні країни.