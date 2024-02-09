Международные следователи нашли украинских детей, похищенных Россией: подробности операции

Данные об их местонахождении передали украинским властям

В России европейские следователи нашли восемь детей, депортированных из Украины после начала полномасштабного вторжения. Обнаружили их с помощью системы распознавания лиц и цифровых источников в интернете.

Об этом сообщает немецкое издание Kurier со ссылкой на нидерландскую полицию. Правоохранительные органы сообщили, что среди найденных детей были дети-сироты, насильственно перемещенные на оккупированные Россией территории.

Несовершеннолетние находятся в разных городаї и также используются в российских пропагандистских целях. Местонахождение похищенных детей не разглашается, однако информацию о них передали украинским властям.

"Мы надеемся, что дети скоро вернутся домой", — сказал руководитель отдела борьбы с международными преступлениями полиции Нидерландов Винсент Силлессен.

Также известно, что поисковая операция прошла по инициативе полиции Нидерландов.

По словам Винсента Силлессена, это был первый случай, когда международные эксперты по цифровой открытой разведке (OSINT) так тесно сотрудничали по делу о похищении детей в Украине.

Отмечается, что в поисковой операции в штаб-квартире Европейской полиции в Гааге участвовало 60 следователей из 23 стран. В частности, среди них были эксперты из Великобритании, Австралии и США. Шесть неправительственных организаций также приняли участие в операции по поиску похищенных украинских детей, используя спутниковые снимки, распознавание лиц и геолокацию для определения местонахождение детей, похищенных после российского вторжения.

Силлесен добавил, что следователи не ожидали, что операция сразу принесет результаты.

"Мы не ожидали, что этот первый общий хакатон сразу даст результат. Главным образом мы хотели учиться друг у друга и обмениваться навыками, но наши люди сразу подхватили идею. Учитывая успех, мы хотим проводить такие мероприятия чаще. Мы стремимся проводить его по крайней мере раз в год", — говорит он.

Ранее "Телеграф" писал, что обратился к основателю фонда "Save Ukraine" Николаю Кулебе, чтобы узнать, какие действия предпринимает Украина для того, чтобы вернуть похищенных детей и привлечь Россию к ответственности в будущем.