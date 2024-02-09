Міжнародні слідчі знайшли українських дітей, яких викрала Росія: подробиці операції

Дані про їхнє місцезнаходження передали українській владі

У Росії європейські слідчі знайшли вісім дітей, яких було депортовано з України після початку повномасштабного вторгнення. Виявили їх за допомогою системи розпізнавання облич та цифрових джерел в інтернеті.

Про це повідомляє німецьке видання Kurier з посиланням на нідерландську поліцію. Правоохоронні органи повідомили, що серед знайдених дітей були діти-сироти, які були насильно переміщені на окуповані Росією території.

Неповнолітні перебувають у різних місцях і також використовуються в російських пропагандистських цілях. Місцеперебування викрадених дітей не розголошується, проте інформацію про них передали українській владі.

"Ми сподіваємося, що діти швидко повернуться додому", — сказав керівник відділю боротьби з міжнародними злочинами поліції Нідерландів Вінсент Сіллессен.

Також відомо, що пошукова операція відбулась за ініціативою поліції Нідерландів.

За словами Вінсента Сіллессена, це був перший випадок, коли міжнародні експерти з цифрової відкритої розвідки (OSINT) так тісно співпрацювали у справі про викрадення дітей в Україні.

Зазначається, що у пошуковій операції в штаб-квартирі Європейської поліції в Гаазі брали участь 60 слідчих з 23 країн. Зокрема серед них були експерти з Великої Британії, Австралії та США. Шість неурядових організацій також взяли участь в операції з пошуку викрадених українських дітей, використовуючи супутникові знімки, розпізнавання облич і геолокацію для визначення місцезнаходження дітей, викрадених після російського вторгнення.

Сіллесен додав, що слідчі не очікували, що операція одразу принесе результати.

"Ми не очікували, що цей перший спільний хакатон відразу дасть результат. Головним чином ми хотіли вчитися одне в одного та обмінюватися навичками, але наші люди одразу підхопили ідею. Враховуючи успіх, ми хочемо проводити такі заходи частіше. Ми прагнемо проводити його принаймні раз на рік", — каже він.

Раніше "Телеграф" писав, що звернувся до засновника фонду "Save Ukraine" Миколи Кулеби, щоб дізнатися, які дії здійснює Україна для того, щоб повернути викрадених дітей та притягнути Росію до відповідальності у майбутньому.