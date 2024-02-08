"Сегодня у меня была самая страшная ночь": одна из лучших теннисисток Украины попала под обстрел в Одессе

Спортсменка просит прекратить террор населения

Одна из лучших теннисисток Украины Даяна Ястремская, которая недавно стала второй ракеткой страны, попала под ночной удар по Одессе. В ночь на 8 февраля россияне запустили по городу "шахеды", там есть разрушения.

Как сообщила спортсменка на своей странице в Instagram, она пережила самую страшную ночь. Также она призвала оккупантов как можно скорее перестать бить по украинским городам.

"Сегодня у меня была самая страшная ночь. Как никогда много ракет недалеко от нас. Мы все еще здесь, на парковке… Люди, если вас можно назвать людьми, прекратите делать это дерьмо", — сказала она.

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, ночью удар пришелся по гражданской инфраструктуре. Кроме того, была повреждена недостроенная многоэтажка, там выбито остекление. Также зафиксированы повреждения здания учебного заведения.

"К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", — сообщил глава региона.

Напомним, что в январе Ястремская с личным рекордом выступила на Australian Open. На турнире "Большого шлема" она дошла до полуфинала, но прекратила борьбу за трофей.

Ранее "Телеграф" писал о сумме заработка Ястремской и других украинок по итогам Australian Open.