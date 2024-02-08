"Сьогодні в мене була найстрашніша ніч": одна з найкращих тенісисток України потрапила під обстріл в Одесі

Спортсменка просить припинити терор населення

Одна з найкращих тенісисток України Даяна Ястремська, яка нещодавно стала другою ракеткою країни, потрапила під нічний удар по Одесі. У ніч на 8 лютого росіяни запустили по місту "шахеди", там є руйнування.

Як повідомила спортсменка на своїй сторінці в Instagram, вона пережила найстрашнішу ніч. Також вона закликала окупантів якнайшвидше перестати бити українськими містами.

"Сьогодні в мене була найстрашніша ніч. Як ніколи багато ракет неподалік нас. Ми все ще тут, на парковці... Люди, якщо вас можна назвати людьми, припиніть робити це лайно", — сказала вона.

За даними голови Одеської ОВ Олега Кіпера, вночі удар припав по цивільній інфраструктурі. Крім того, було пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, там вибито скління. Також зафіксовано ушкодження будівлі навчального закладу.

"На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", — повідомив глава регіону.

Нагадаємо, що у січні Ястремська з особистим рекордом виступила на Australian Open. На турнірі "Великого шолома" вона дійшла півфіналу, але припинила боротьбу за трофей.

Раніше "Телеграф" писав про суму заробітку Ястремської та інших українок за підсумками Australian Open.