В Москве считают преждевременными разговоры о мирном урегулировании "конфликта" в Украине

В Кремле заявили, что так называемая "специальная военная операция" РФ в Украине продолжается. Цели ее не изменились и сохраняют свою актуальность.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Информацию распространили российские средства массовой пропаганды.

"Они не изменились, они все хорошо известны, и все они сохраняют свою актуальность", — сказал Песков журналистам в среду.

Отвечая на уточняющий вопрос, Песков пояснил: "Безусловно, демилитаризация, это денацификация, это обеспечение безопасности людей, проживающих в тех регионах, которые уже стали российскими регионами. Ограждение их от прямых ударов, и фактическое спасение их жизней".

Он снова цинично назвал войну в Украине "гражданской" и заявил, что она началась в 2014 году из-за того, что люди подвергались нападению со стороны регулярных вооруженных сил Украины. По словам спикера Кремля, главная задача "СВО" — "остановка этой войны".

Кроме того, Москва, якобы, стремится обеспечить безопасность России на фоне попыток разрушения нейтрального статуса Украины и засасывания ее в НАТО.

Ранее "Телеграф" сообщил, что тем временем Украина и Швейцария организовывают мирную конференцию. Поучаствовать в ней предложили и Китаю.