У Москві вважають передчасними розмови про мирне врегулювання "конфлікту" в Україні

У Кремлі заявили, що так звана "спеціальна військова операція" РФ в Україні продовжується. Цілі її не змінилися і зберігають свою актуальність.

Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков. Інформацію розповсюдили російські засоби масової пропаганди.

"Вони не змінилися, вони всі добре відомі і всі вони зберігають свою актуальність", — сказав Пєсков журналістам у середу.

Відповідаючи на уточнююче питання, Пєсков пояснив: "Безумовно, демілітаризація, це денацифікація, це забезпечення безпеки людей, які проживають у тих регіонах, які вже стали російськими регіонами. Огородження їх від прямих ударів, і фактичний порятунок їхніх життів".

Він знову цинічно назвав війну в Україні "цивільною" і заявив, що вона розпочалася у 2014 році через те, що люди зазнавали нападу з боку регулярних збройних сил України. За словами спікера Кремля, головне завдання "СВО" — "зупинення цієї війни".

Крім того, Москва нібито прагне забезпечити безпеку Росії на тлі спроб руйнування нейтрального статусу України та засмоктування її до НАТО.

Раніше "Телеграф" повідомив, що тим часом Україна та Швейцарія організовують мирну конференцію. Взяти участь у ній запропонували і Китаю.