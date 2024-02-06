Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана приобрел для военных БПЛА, обогреватели и генераторы (видео)

"После нескольких суток боевых дежурств встретились с друзьями и коллегами из Благотворительного Фонда, Донецкой ОВА и АМКУ. аккумуляторы, 44 дизельных обогревателя, зарядные станции и генераторы... Знаю, насколько важно там иметь все это, что согревает и защищает. Делаем все возможное, чтобы бойцы противостояли холоду и врагам. Победим их обоих. Слава Украине!" — отметил основатель Фонда Эдуарда Мкртчан, который участвует в боевых действиях на Донетчине.

Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана в течение двух лет помогает военным и гражданским Донбасса. С начала полномасштабного вторжения на средства Фонда для военных приобрели и передали десятки автомобилей, сотни БПЛА разных видов, системы очистки воды, модемы Starlink, зарядные станции EcoFlow и генераторы. В течение этого и прошлого года была оказана помощь десяткам тысяч гражданских жителей Донецкой области. Люди получили продуктовые наборы, печки для обогрева, генераторы, строительные материалы для восстановления домов.