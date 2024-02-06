Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана придбав для військових БПЛА, обігрівачі та генератори (відео)

"Після кількох діб бойових чергувань зустрілися з друзями й колегами із Благодійного Фонду, Донецької ОВА та АМКУ. Попри накопичену втому і зимну погоду передали бойовим підрозділам чотири комплекси БПЛА "ВАЛК-1", одну наземну станцію керування, 19 дронів DJI і 211 FPV, акумулятори, 44 дизельні обігрівачі, зарядні станції та генератори… Знаю, наскільки важливо там мати все це, що зігріває і захищає. Робимо усе можливо, аби бійці протистояли холоду і ворогам. Переможемо їх обох. Слава Україні!", — зазначив засновник Фонду Едуарда Мкртчан, який наразі бере участь в бойових діях на Донеччині.

Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана упродовж двох років допомагає військовим та цивільним Донеччини. З початку повномасштабного вторгнення за кошти Фонду для військових придбали та передали десятки автівок, сотні БПЛА різних видів, системи очищення води, модеми Starlink, зарядні станції EcoFlow та генератори. Протягом цього та минулого років було надано допомогу десяткам тисяч цивільних мешканців Донецької області. Люди отримали продуктові набори, пічки для обігріву, генератори, будівельні матеріали для відновлення домівок.