Сколько украинские военнослужащие могут находиться на лечении за границей: новое постановление Кабмина

Время пребывания украинских военных на лечении за границей не должно превышать 12 месяцев

Сегодня, 2 февраля, военным ограничили срок пребывания на лечении за границей. Соответствующие изменения в постановление Кабмина были приняты во время заседания правительства.

Общее время пребывания украинских военных на лечении за границей не должно превышать 12 месяцев. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. По его словам, были внесены изменения в постановление КМУ от 05.04.2022 №411 "Об обеспечении организации направления лиц из составляющих Сил обороны и Сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение за границу".

"Установлено, что общее время пребывания защитника Украины на лечении за границей, включая время перемещения из одного иностранного учреждения здравоохранения в другое и время ожидания между плановыми хирургическими вмешательствами, не может превышать 12 месяцев подряд ", – говорится в сообщении.

Напомним, 21 апреля 2023 года правительство упростило процедуру выезда раненых бойцов на лечение за границу. Медицинские учреждения, где воины находятся на лечении или реабилитации, смогут самостоятельно определять, необходимость направить их на лечение.

В Украине военнослужащие могут находиться на лечении от 1 недели до 4 месяцев. В течение всего периода лечения и пребывания в отпуске для лечения военнослужащим сохраняется его денежное и материальное обеспечение.

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